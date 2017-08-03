Камень из Ухты займет свое место в "Стене скорби" в Москве

В конце октября на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца в Москве будет открыт монумент, посвященный памяти жертв политических репрессий. В композиции будет использован природный камень с берега реки Ухты, где в 30-е годы располагался Судострой Ухтпечлага, пишет "Республика".

По задумке автора проекта, скульптора Георгия Франгуляна, "Стена скорби" будет представлять собой полукруглый двусторонний горельеф из бронзы длиной 30 метров и высотой шесть метров с несколькими арками. Лейтмотив монумента – хрупкость человеческой жизни на фоне беспощадной системы – раскрывается в образе человеческих фигур, устремленных ввысь. При мощении пространства вокруг памятника используется природный камень из разных уголков страны, связанных с периодом Большого террора.

В начале июля Ассоциация музеев памяти в лице директора Государственного музея истории ГУЛАГа Романа Романова обратилась к музейному сообществу российских городов с просьбой помочь в работе над памятником жертвам политических репрессий и отправить в Москву природные камни с мест. Такая просьба пришла и в Ухту – в прошлом центр Ухтпечлага, одного из крупнейших лагерей в системе ГУЛАГа, сообщили в пресс-службе администрации города.

– Наш музей входит в российскую Ассоциацию музеев памяти, и мы с готовностью приняли это обращение, понимая, что Ухтпечлаг-Ухтижемлаг обязательно должен быть представлен в первом памятнике жертвам политических репрессий в столице нашей родины, – рассказала заведующая музеем УГТУ Евгения Зеленская. – В поисках камня необходимого размера мы с моим мужем Андреем выехали на участок берега реки Ухты между городом и поселком Шудаяг, где в 1930-е годы находился Судострой. Нужный камень весом более 30 кг нашелся со второй попытки, транспортной компанией мы отправили его в Москву.

Работа над монументом началась в 2016 году во исполнение указа президента от 30 сентября 2015 года № 487 "О возведении мемориала жертвам политических репрессий" и в соответствии с Концепцией государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, утвержденной правительством России.