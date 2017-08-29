На перекрестке Октябрьский проспект - Чкалова в Сыктывкаре сбили мужчину

29 августа 2017 года, 16:45 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

На дороге столицы Коми в дорожной аварии травмирован мужчина. ДТП произошло сегодня в послеобеденное время.

Как уточнили "Комиинформу" в госавтоинспекции региона, в 14:40 29 августа водитель 1956-го года рождения двигался по перекрестку Октябрьский проспект - Чкалова на личном автомобиле "Нива Шевроле".

Здесь он сбил пешехода, который переходил проезжую часть справа по ходу движения авто на запрещающий (красный) сигнал светофора.

Сам водитель двигался на машине на зеленый свет.

Известно, что пострадавшего мужчину госпитализировали с различными травмами в одно из медучреждений города. Подробности инцидента уточняются. На месте аварии работают сотрудники полиции.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: транспорт, пешеход, коми, ДТП, дороги
  Рубрика: Происшествия
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