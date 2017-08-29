На участке трассы Сыктывкар - Ухта водитель, не справившись с управлением Volkswagenа, "вылетел" в кювет
На участке трассы Сыктывкар - Ухта сегодня в 6:50 водитель, не справившись с управлением Volkswagenа, "вылетел" в кювет. Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции региона.
Мужчина 1991-го года рождения, двигаясь на личном авто по автодороге Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар, на ее 176-м километре не выбрал безопасную скорость, обеспечивающую постоянный контроль за автомобилем.
В результате иномарка "вылетела" в левый по ходу движения кювет. В ДТП - четверо пострадавших. Все - пассажиры.
Мужчина 1990-го года рождения получил в аварии закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ушиб позвоночника. Был госпитализирован в хирургическое отделение Княжпогостской ЦРБ.
Мужчина 1979-го года рождения - закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также рваную рану брови. Пострадавший от госпитализации отказался.
Еще один пассажир иномарки - мужчина 1995-го года рождения - получил рваную рану губы и ушиб колена. От помощи медиков так же отказался.
Женщина 1944-го года получила в ДТП ушиб грудной клетки, кроме того, врачи ставят ей под вопросом перелом ребер.
О водителе иномарки известно, что в течение года к административной ответственности за нарушения ПДД он привлекался четыре раза.
Ярослава Пархачёва
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