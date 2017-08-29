Администрация Сыктывкара запретила реконструировать здание вблизи от Дома печати

Комиссия по землепользованию и застройке администрации Сыктывкара на заседании 29 августа приняла решение отказать собственнику здания по улице Карла Маркса 227/1 в его реконструкции. Об этом "Комиинформу" сообщили в мэрии.

Напомним, когда жители соседнего дома узнали о готовящейся реконструкции, они выступили против запланированных изменений.

"Так как здание находится в защитной зоне объектов культурного наследия – Дома печати, мемориала "Вечная слава" и дома по Карла Маркса, 210, реконструировать его нельзя", - пояснили в администрации.

Согласно федеральному закону №73, здания в таких охранных зонах нельзя реконструировать с повышением этажности или увеличением площадей. Собственник, вместе с тем, планировал и те, и другие работы.