Жильцы дома в центре Сыктывкара выступили против реконструкции соседнего здания

В "Комиинформ" обратились сыктывкарцы, проживающие в доме №227 по улице Карла Маркса. Они выступили против реконструкции находящегося во дворе их дома технического здания. Как стало известно горожанам, на месте здания в полтора этажа хотят возвести трехэтажный офисный центр.

По этому поводу 15 августа в мэрии состоялись публичные слушания. Их результаты не удовлетворили горожан, поэтому они подготовили обращение в администрацию Сыктывкара. В нем активисты заявляют, что выступают категорически против реконструкции здания №227/1 по улице Карла Маркса.

Свои возражения они обосновывают несколькими фактами. Так, окна дома №227, которые смотрят во двор, выходят на северо-восток. Даже в самые длинные дни лета солнце задерживается в нем лишь на несколько часов – с 04:00 до 09:00. Здание "Торгового двора" частично закрывает доступ солнца к окнам квартир некоторых жильцов. Если же здание №227/1 станет выше, оно загородит свет еще большему числу жильцов дома (квартир №№ 16, 19, 20, 23, 24, 27 и частично квартир 32, 36, 40). Фактически двор превратится в "колодец".

"В 2014 году администрация Сыктывкара удовлетворила ходатайство большинства собственников жилья дома №227 по улице Карла Маркса о спиливании тополей, произрастающих во дворе дома и снижающих разросшимися кронами освещенность в квартирах. При возведении во дворе трехэтажного здания проблема, решенная в 2014 году, возникнет вновь", - говорится в обращении.

Также жители этого дома указывают, что расстояние между домом №227/1 и палисадником, являющимся общей собственностью жильцов дома №227, не превышает четырех метров. "Во время реконструкции здания, к которому со всех сторон примыкают гаражи, у подрядной организации не будет возможности организовать полноценную строительную площадку, места для размещения техники, хранения стройматериалов, складирования строительного мусора. В такой ситуации есть угроза загрязнения палисадника и повреждения его зеленых насаждений".

Также горожане ссылаются на то, что единственная дорога, ведущая к реконструируемому объекту – это проезд между домами №№ 225 и 227. Этим же проездом пользуются автомобилисты, которые оставляют машины у "Торгового двора". "Проверкой прокуратуры Коми, проведенной в 2017 году, установлено, что пешеходная зона здесь должным образом не оборудована. Это создает реальную угрозу для жизни и здоровья жителей Сыктывкара, - говорится в заявлении. – Движение транспорта со строительными материалами серьезно усугубит существующую проблему".

Проектом предусмотрено увеличение площади застройки до 60 процентов. Это проектировщики обосновывают выносом лестниц здания в его торец, выходящий на дорогу, ведущую к домам №№ 227/2 и 227/3 по улице Карла Маркса и №№ 62 и 70 по улице Первомайской.

"Данная дорога не позволяет машинам двигаться в два ряда. Площадка, расположенная в настоящее время у торца здания, которое хотят реконструировать, используется как карман для маневров, чтобы машины смогли разъехаться. После реализации проекта, каким его представили, этого кармана больше не будет", - сказано в документе.

Кроме того, после реконструкции здания около него не планируется создавать парковку. На публичных слушаниях представитель "Архитектурной мастерской" пояснил, что вопрос планируют решать за счет аренды мест на стоянке "Торгового двора". Но в рабочие часы на ней, по словам жильцов дома, нет свободных мест. Отсутствие оборудованной стоянки создает реальную угрозу зеленым насаждениям, расположенным во дворе дома. По словам жильцов дома №227, уже сейчас здесь нередки случаи парковки автомашин на газонах.

Также, по мнению местных жителей, проезд тяжелой техники может негативно сказаться на состоянии и внешнем виде жилого дома, которое было построено в 1960 году, стройка шумом и пылью может мешать жильцам дома, большинство из которых – люди пожилого и преклонного возраста. Кроме того, жильцы не видят необходимости создания еще одного офисного центра в этой части города, так как в соседних домах есть здания с пустующими помещениями (например, по Первомайской, 62).

"Мы не видим необходимости в возведении для размещения офисов трехэтажного здания во дворе многоквартирного дома. Реконструкцию объекта считаем нецелесообразной. Просим администрацию Сыктывкара не давать разрешение на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта и не согласовывать проект реконструкции", - говорится в обращении.