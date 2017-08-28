На лесной дороге в Сысольском районе произошло столкновение внедорожников

На лесной дороге в Сысольском районе столкнулись два внедорожника.

Как рассказали "Комиинформу" в Госавтоинспекции по Коми, водитель 1950-го года рождения, управляя Нивой 1986-го года выпуска выезжал с прилегающей территории со стороны песчаного карьера в направлении лесной дороги Заозерье - Исанево. На 3-м км он не предоставил преимущество двигавшемуся со стороны Заозерья кроссоверу и столкнулся с ним. Lada XRAY управляла женщина 1972-го года рождения.

После столкновения Нива опрокинулась. Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки. В момент столкновения не был пристегнут. Госпитализирован.

В кроссовере, кроме водителя, находились 83-летняя бабушка, которая получила те же травмы, что и виновник ДТП, плюс автотравму, и 6-летний мальчик в детском удерживающем устройстве. Благодаря мерам безопасности, ему, в отличие от бабушки, удалось избежать госпитализации. У ребенка тупая травма живота и автотравма.

Известно, что виновник аварии имеет водительский стаж с 1969-го года рождения. За год привлекался к ответственности за нарушение ПДД один раз.