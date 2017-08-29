На пожаре по улице Дальняя в Сыктывкаре людей помогали спасать народные дружинники

В региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Коми включено 29 народных дружин с общей численностью 368 человек. Народные дружины созданы во всех муниципальных образованиях республики. Такие данные "Комиинформу" сообщили в Минюсте республики.

Согласно сведениям, представленным штабом народных дружин в Коми, возглавляемым Дмитрием Наумовым, ежегодно с участием народных дружинников задерживаются лица, совершившие правонарушения: в 2015 г. – 772; 2016 г. – 1064; 6 месяцев 2017 г. – 916.

Не так давно дружинники Сыктывкара во время пожара спасли человеческие жизни. Напомним, 19 августа ночью загорелся жилой пятиэтажный дом по улице Дальняя.

С места происшествия спасатели эвакуировали 147 человек, среди которых оказалось четыре инвалида и 18 детей. Так как коридор оказался в дыму, не все люди смогли выбраться на улицу. Пожарные спасли 52 человека, в том числе шестерых детей.

Активное участие в оповещении и организации эвакуации жильцов принимали прибывшие на место происшествия сотрудники полиции.

Кроме того, патрулируя в тот день улицы в составе нарядов патрульно-постовой службы полиции, дружинники Глеб Рубцов и Алексей Пьянков оказали помощь в спасении жителей горящего дома, проявив при этом решительность и инициативу.

Как сообщает региональный Минюст, МВД по Коми направило ходатайство о поощрении дружинников за помощь в спасении пострадавших от пожара жильцов.