На пожаре в Сыктывкаре спасено 52 человека, из них шестеро детей

В Сыктывкаре ночью загорелся жилой пятиэтажный дом по улице Дальняя.

Как сообщили "Комиинформу" в региональном МЧС, сообщение о происшествии поступило 19 августа в 3.52.

В общем коридоре жилого дома произошло задымление. С места происшествия спасатели эвакуировали 147 человек, среди которых оказалось четыре инвалида и 18 детей. Так как коридор оказался в дыму, не все люди смогли выбраться на улицу. Пожарные спасли 52 человека, в том числе шестерых детей.

В тушении пожара применили семь единиц техники, пять автоцистерн, пожарный подъемник, автолестницу и 25 человек личного состава пожарной охраны. Пожар повышенного уровня вызова ликвидирован на площади 50 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

Дознаватели предварительной причиной пожара назвали поджог. Очаг мог находиться на первом этаже в месте, где люди хранили свое имущество, ставили коляски.

Расследование произошедшего продолжается.