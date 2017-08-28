В Коми будут привлекать ветеринаров

В Республику Коми будут привлекать ветеринарных специалистов. Власти планируют делать это в рамках Региональной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников.

Такое решение было принято на заседании Межведомственной комиссии по регулированию миграционных процессов в Республике Коми, которое прошло под председательством заместителя председателя Правительства Республики Коми – министра образования, науки и молодежной политики Натальи Михальченковой.

По информации Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка республики, в ветеринарных учреждениях и сельхозпредприятиях в Коми имеется не менее 40 вакансий.

"Наше ведомство предпринимает меры, чтобы закрыть вакансии. В частности, министерством заключены 4 договора на целевое обучение ветеринарных бакалавров с двумя вузами", - подчеркнул заместитель министра Александр Полугрудов.

Министерство ведет работу по повышению привлекательности работы в отраслях сельского хозяйства и, в частности, в ветеринарии.

"Мы считаем крайне целесообразным внести необходимые изменения и дополнения в рассматриваемую Региональную программу "Оказание содействия добровольному переселению в Республику Коми соотечественников, проживающих за рубежом, на 2018-2020 годы". Это может повысить привлекательность Республики Коми для ветеринарных специалистов, желающих переселиться и работать в отраслях сельского хозяйства", - уверен А. Полугрудов.

Предложение по целесообразности привлечения в республику ветеринарных специалистов в рамках реализации Региональной программы было принято членами комиссии единогласно, сообщает пресс-служба Минсельхоза РК.

*** Проект Региональной программы "Оказание содействия добровольному переселению в Республику Коми соотечественников, проживающих за рубежом, на 2018-2020 годы" разработан Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми. Проект проходит поэтапное согласование и утверждение. Планируется, что программа вступит в силу в 2018 году.