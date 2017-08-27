Газовики Ухты переезжают в ультрасовременное административное здание

В рамках празднования полувекового юбилея по новому строению на проспекте Газовиков прошлись и журналисты республики.

Само здание высотой в 46,5 метров и 27 000 "квадратов" ввели в эксплуатацию в прошлом году. Оно вместит в себя более пятисот сотрудников предприятия.

На одном из этажей административного здания расположилась производственно-диспетчерская служба. Это сердце управления предприятием.

Как рассказал начальник производственно диспетчерской службы Иван Каплин, именно отсюда ведутся оперативный контроль и управление газотранспортной системой Общества. Для этого применяются современные системы, позволяющие контролировать режим работы магистральных газопроводов дистанционно.

К открытию офиса на его этажах приурочили выставку работ известного ухтинского живописца и графика, заслуженного художника России Валерия Шустова.

Отдельное место в здании занимает уникальный выставочный зал, презентационная экспозиция которого доступно и с применением мультимедиа технологий рассказывает о развитии предприятия.

Полувековая история становление газотранспортной системы транслируется на специальном стекле переменной прозрачности. За голубым стеклом - не менее увлекательно.

Открывается экспозиция большим макетом буровой вышки, которая символизирует скважину №2 - первооткрывательницу Вуктыльского газоконденсатного месторождения.

Сразу на входе привлекает внимание диаграмма с фигурами газосварщиков, начавших в далеком 1967-м строительство газопроводов. В музее постарались максимально точно воссоздать этот знаковый для предприятия момент, когда зародилась вся его газотранспортная система. Магистраль тогда получила романтическое название "Сияние Севера".

Одна из "изюминок" выставочного комплекса - имитация полета над регионами, в которых предприятие ведет свою производственную деятельность.

Приятным сюрпризом стало награждение журналистов, которые участвовали в пресс-туре, проведена также в рамках праздничных мероприятий, приуроченных к 50-летию ООО "Газпром трансгаз Ухта".

В июле представители СМИ побывали на трех компрессорных станциях предприятия, погрузившись в жизнь и быт газовиков, узнав, какой сложный и захватывающий путь проходит "голубое топливо", прежде, чем попасть в наши дома.

Лучшими во внутреннем конкурсе предприятия в итоге были признаны работы Анны Потехиной (газета "Республика"), Олега Сизоненко (газета "Ухта") и Ярославы Пархачёвой (информагентство "Комиинформ").