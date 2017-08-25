В Ухте разыскивают водителя, сбившего ребенка

25 августа 2017 года, 20:59 | Ухта

Ухтинская Госавтоинспекция просит откликнутся очевидцев наезда на ребенка.

ДТП произошло сегодня, 25 августа, около 18 часов неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством двигаясь по дворовой территории д. 53 по пр. Ленина в сторону д. 49 по совершил наезд на мальчика 2009 г.р.

В результате ДТП ребенок, который в этом году собирается в первый класс, получил ушибы. Водитель с места аварии скрылся.

ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО Г. УХТЕ ПРОСИТ очевидцев данного ДТП обратиться в дежурную часть ОГИБДД ОМВД России по г. Ухте по телефону 77-05-87 круглосуточно, либо по телефону 73-01-72 (группа розыска).

Анонимность гарантирована.

Комиинформ

  Ключевые слова: розыск, ребенок, наезд, ДТП
  Рубрика: Происшествия
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