Первый том словаря "Писатели Коми" увидит свет до конца года

Отличный подарок в год своего 180-летия получила Национальная библиотека Республики Коми – один из ее издательских проектов поддержан на региональном уровне. Первый том библиографического словаря "Писатели Коми" под редакцией Нины Нестеровой вошел в республиканский перечень социально значимых книг 2017 года. Средства на издание словаря будут выделены из республиканского бюджета.

Библиографический словарь "Писатели Коми" – это обновленное издание сборника с аналогичным названием, вышедшего в свет более 20 лет назад (I том был издан в 1996 году, II том – в 2001 году). Цель второго издания – дать читателю актуальные систематизированные сведения о литераторах Коми с XIX века по настоящее время.

В первый том войдет более 80 статей о поэтах, прозаиках, драматургах, публицистах, переводчиках, литературоведах, критиках, активно участвовавших и участвующих в литературной жизни Коми края. Для этого сотрудники Национальной библиотеки Республики Коми совместно с отделом литературоведения Института языка, литературы и истории КНЦ РАН актуализировали информацию о ныне здравствующих литераторах (сведения о новых произведениях, вехах биографии и т. д.), а также добавили в словарь новых авторов (более 30 фамилий). Каждая персональная статья включает информацию о жизни и творчестве, библиографию произведений, фотографию. Издание увидит свет до конца 2017 года.

Напомним, итоги конкурса творческих проектов социально значимой литературы, предполагающего выпуск книг за счет бюджетных средств, были подведены в конце июля 2017 года. В экспертную комиссию вошли представители правительства региона, писатели, издатели, работники библиотек, специалисты по коми и русской литературе, представители научного сообщества.

Всего на конкурс поступило 30 заявок от семи издающих организаций. Победителями, помимо библиографического словаря "Писатели Коми", были признаны: сборник "Енешка рисует", третий том произведений Нины Куратовой "Куим небöгö öтувтöм гижöд чукöр", сборник рассказов о природе "Вöр-васа олысьяс" (Обитатели природы) Анатолия Ракина, сборник произведений Василия Лодыгина "Миянладорын" (В нашей округе), сборник стихов Владимира Тимина "Ветер памяти", рассказы Нины Обрезковой "Сизим пыжа" (На семи лодках) и тринадцатый выпуск литературного альманаха "Белый бор", сообщает пресс-служба библиотеки.