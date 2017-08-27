Издатели Коми получат грантовую поддержку на выпуск книг местных авторов

При грантовой поддержке правительства региона в 2017 году выйдут в свет 13 книг. Среди них - издания для детей и юношества, в том числе крупношрифтовая книга-"перевертыш" для слабовидящих, произведения молодых писателей, а также книга из "юбилейной" серии "Республика Коми: люди и время", приуроченной к предстоящему 100-летию региона.

Комиссия по рассмотрению заявок учреждений, претендующих на получение грантов на выпуск книг, подвела итоги конкурсного отбора. Проекты-победители были определены по количеству набранных балов, выставленных по ряду критериев. Таких как актуальность, социальная и научная значимость, степень художественной выразительности, практическая и просветительская ценность, форма подачи информации и востребованность библиотеками.

Всего на грантовый конкурс поступило 28 заявок от девяти издающих организаций. К рассмотрению были допущены проекты, соответствующие условиям конкурса и требованиям федерального законодательства.

В число победителей, получивших наибольшее количество баллов, вошли 13 проектов. Это рассказы для детей и юношества "Дуда кимöститчö" ("Дуда чудит") Елены Афанасьевой, "Кумачевая планета" Александра Сальникова и "Пропавший сундук" Бориса Тарбаева, сборник стихов для малышей "Ошпи бöрдö" ("Медвежонок плачет") Серафима Попова и "Дзими-люки дзиз" ("Потешки") Василия Лыткина, книга "Молчание реки", в которую вошли произведения коми поэтов в переводе на русский язык, стихотворение Виктора Савина "Тöвся рыт", стихи и рассказы для детей "Коймöд аттьö" ("Третье спасибо") Евгения Козлова, поэма-сказка "Повтöм зон" ("Бесстрашный парень") Михаила Лебедева, драматическая поэма Андрея Расторгуева "Успение Стефана Пермского", кассетный сборник произведений молодых авторов "Флаги под дождем". А также книга Владимира Григоряна из серии "Республика Коми: люди и время" об известном выходце из Коми, легендарном наркоме танковой промышленности Вячеславе Малышеве, чьим именем названа школа и улица в столице республики.

По словам ведущего методиста отдела краеведения и коми литературы Национальной детской библиотеки Республики Коми им. С.Я. Маршака Людмилы Втюриной, книжные новинки будут крайне востребованы.

"Дети дошкольного возраста из отдалённых районов республики остро нуждаются в красочных изданиях на родном коми языке, и поэтический сборник Василия Ильича Лыткина "Дзими-люки-дзиз" ("Потешки") станет одной из любимых книжек коми детворы, а также младших школьников, изучающих коми язык, как не родной. Фантастика – один из наиболее востребованных литературных жанров в молодёжной и детской аудитории республики, поэтому книга Александра Сальникова "Кумачевая планета" будет для юношества настоящим подарком", - высказала свое мнение Людмила Втюрина.

Она также отметила, что в республике более 30 лет не выходили в свет книги для детей младшего школьного возраста на коми языке мастера поэтического слова, Народного поэта Республики Коми Серафима Попова. Предложенный к изданию в 2017 году сборник стихотворений "Ошпи бöрдö" ("Медвежонок плачет") порадует маленьких читателей и будет рекомендован библиотекарями для семейного чтения.

В свою очередь заместитель председателя Союза писателей Республики Коми Андрей Попов отметил в числе положительных моментов поддержку молодых авторов.

"Новым именам всегда трудно издаваться. Хотя сейчас всем нелегко, но начинающим свой путь в профессиональную литературу сложнее вдвойне", - подчеркнул он.

Напомним, ранее к изданию были рекомендованы Экспертным советом по отбору социально значимой литературы восемь проектов. Таким образом, библиотечный фонд республики в 2017 году пополнится 21 наименованием книг, сообщает пресс-служба правительства региона.