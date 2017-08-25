Рассмотрение апелляции экс-мэра Инты Павла Смирнова в Верховном суде Коми начали с опозданием

Бывший градоначальник Инты Павел Смирнов обжаловал решение Интинского городского суда от 9 июня. Осужденный не согласен с суровым приговором.

Судебное заседание, назначенное на 25 августа, не могли начать из-за проблем с видеоконференцсвязью. Сейчас П.Смирнов находится в СИЗО Воркуты. Только что он вышел на связь Сыктывкаром.

Напомним, П.Смирнов получил срок - 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, штрафом в размере 25 млн рублей, а также запретом занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных органах и учреждениях сроком на 10 лет.

Его признали виновным во взяточничестве и воспрепятствовании предпринимательской деятельности.

Павла Смирнова задержали в октябре 2015 года в служебном кабинете сразу после того как он достал из морозильной камеры холодильника в своей комнате отдыха пакет с деньгами, принесенными ему в качестве взятки.