Рассмотрение апелляции экс-мэра Инты Павла Смирнова в Верховном суде Коми начали с опозданием
Бывший градоначальник Инты Павел Смирнов обжаловал решение Интинского городского суда от 9 июня. Осужденный не согласен с суровым приговором.
Судебное заседание, назначенное на 25 августа, не могли начать из-за проблем с видеоконференцсвязью. Сейчас П.Смирнов находится в СИЗО Воркуты. Только что он вышел на связь Сыктывкаром.
Напомним, П.Смирнов получил срок - 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, штрафом в размере 25 млн рублей, а также запретом занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных органах и учреждениях сроком на 10 лет.
Его признали виновным во взяточничестве и воспрепятствовании предпринимательской деятельности.
Павла Смирнова задержали в октябре 2015 года в служебном кабинете сразу после того как он достал из морозильной камеры холодильника в своей комнате отдыха пакет с деньгами, принесенными ему в качестве взятки.
Юлия Николаева
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