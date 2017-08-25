Рассмотрение апелляции экс-мэра Инты Павла Смирнова в Верховном суде Коми начали с опозданием

25 августа 2017 года, 10:45 | Сыктывкар
Фото: Яролавы Пархачевой

Бывший градоначальник Инты Павел Смирнов обжаловал решение Интинского городского суда от 9 июня. Осужденный не согласен с суровым приговором.

Судебное заседание, назначенное на 25 августа, не могли начать из-за проблем с видеоконференцсвязью. Сейчас П.Смирнов находится в СИЗО Воркуты. Только что он вышел на связь Сыктывкаром.

Напомним, П.Смирнов получил срок - 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, штрафом в размере 25 млн рублей, а также запретом занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных органах и учреждениях сроком на 10 лет.

Его признали виновным во взяточничестве и воспрепятствовании предпринимательской деятельности.

Павла Смирнова задержали в октябре 2015 года в служебном кабинете сразу после того как он достал из морозильной камеры холодильника в своей комнате отдыха пакет с деньгами, принесенными ему в качестве взятки.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: Сыктывкар, суд, смирнов, жалоба
  Рубрика: Право
  • 7
  • 0
  • 0
  • 0
  • 2

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

07:33 25.08.2017
Нетрезвая ухтинка потеряла своего ребенка
16:47 24.08.2017
В Сыктывкаре сократилось число преступлений в отношении несовершеннолетних
14:36 24.08.2017
В Сыктывкаре за применение насилия в отношении полицейского будут судить египтянина


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Новости партнеров

"Монди СЛПК" подарил воркутинцам саженцы ели, выращенные в лесопитомнике комбината
На площадке Монди СЛПК гости ВДНХ в Сыктывкаре пообещали природе заботиться о ней



Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Сергей и Елена. Нуждаемся в сопровождении, репетиторстве. Сами обучим Брайлю, отремонтируем технику. (Сыктывкар)
Максим Красько. Ищу работу и любимую женщину. (Воркута)
перейти в раздел

Памятная дата военной истории России

24 августа

1944 г. Освобождение Кишинева от немецко-фашистских захватчиков.



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео