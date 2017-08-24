Правительство Коми выделило Сысольскому району 1,7 миллиона дополнительных средств на культуру
Региональные власти увеличили сумму субсидий муниципалитетам на укрепление материально-технической базы учреждений культуры. В общей сложности на эти цели направят 24 миллиона 337 тысяч рублей. Уже опубликовано соответствующее постановление правительства Коми.
Дополнительные средства - 1,7 миллиона рублей - направят в Сысольский район, который теперь, с учетом прибавки в субсидии, получит 2 миллиона 334 тысячи рублей на развитие отрасли культуры.
Больше всех в 2017 году получит Ухта - это 6,656 миллиона рублей. Меньше всех - Воркута - 350 тысяч рублей. Для столицы региона предусмотрено 686 тысяч рублей.
|
Муниципалитет
|
Сумма субсидий
|
Воркута
|
350 тысяч рублей
|
Инта
|
1 миллион 560 тысяч рублей
|
Сыктывкар
|
686 тысяч рублей
|
Усинск
|
679 тысяч рублей
|
Ухта
|
6 миллионов 656 тысяч рублей
|
Вуктыл
|
804 тысячи рублей
|
Ижемский район
|
632 тысячи рублей
|
Княжпогостский район
|
1 миллион 503 тысячи рублей
|
Койгородский район
|
525 тысяч рублей
|
Корткеросский район
|
1 миллион 344 тысячи рублей
|
Печорский район
|
815 тысяч рублей
|
Прилузский район
|
858 тысяч рублей
|
Сосногорский район
|
594 тысячи рублей
|
Сыктывдинский район
|
1 миллион 302 тысячи рублей
|
Сысольский район
|
2 миллиона 334 тысячи рублей
|
Троицко-Печорский район
|
634 тысячи рублей
|
Удорский район
|
1 миллион 235 тысяч рублей
|
Усть-Вымский район
|
664 тысячи рублей
|
Усть-Куломский район
|
826 тысяч рублей
|
Усть-Цилемский район
|
325 тысяч рублей
|
Итого
|
24 миллиона 337 тысяч рублей
Елена Кабакова
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