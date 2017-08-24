Правительство Коми выделило Сысольскому району 1,7 миллиона дополнительных средств на культуру

Региональные власти увеличили сумму субсидий муниципалитетам на укрепление материально-технической базы учреждений культуры. В общей сложности на эти цели направят 24 миллиона 337 тысяч рублей. Уже опубликовано соответствующее постановление правительства Коми.

Дополнительные средства - 1,7 миллиона рублей - направят в Сысольский район, который теперь, с учетом прибавки в субсидии, получит 2 миллиона 334 тысячи рублей на развитие отрасли культуры.

Больше всех в 2017 году получит Ухта - это 6,656 миллиона рублей. Меньше всех - Воркута - 350 тысяч рублей. Для столицы региона предусмотрено 686 тысяч рублей.