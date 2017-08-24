Правительство Коми выделило Сысольскому району 1,7 миллиона дополнительных средств на культуру

24 августа 2017 года, 11:58 | Сысольский
Фото из архивов ИА «Комиинформ»

Региональные власти увеличили сумму субсидий муниципалитетам на укрепление материально-технической базы учреждений культуры. В общей сложности на эти цели направят 24 миллиона 337 тысяч рублей. Уже опубликовано соответствующее постановление правительства Коми.

Дополнительные средства - 1,7 миллиона рублей - направят в Сысольский район, который теперь, с учетом прибавки в субсидии, получит 2 миллиона 334 тысячи рублей на развитие отрасли культуры.

Больше всех в 2017 году получит Ухта - это 6,656 миллиона рублей. Меньше всех - Воркута - 350 тысяч рублей. Для столицы региона предусмотрено 686 тысяч рублей.

Муниципалитет

Сумма субсидий

Воркута

350 тысяч рублей

Инта

1 миллион 560 тысяч рублей

Сыктывкар

686 тысяч рублей

Усинск

679 тысяч рублей

Ухта

6 миллионов 656 тысяч рублей

Вуктыл

804 тысячи рублей

Ижемский район

632 тысячи рублей

Княжпогостский район

1 миллион 503 тысячи рублей

Койгородский район

525 тысяч рублей

Корткеросский район

1 миллион 344 тысячи рублей

Печорский район

815 тысяч рублей

Прилузский район

858 тысяч рублей

Сосногорский район

594 тысячи рублей

Сыктывдинский район

1 миллион 302 тысячи рублей

Сысольский район

2 миллиона 334 тысячи рублей

Троицко-Печорский район

634 тысячи рублей

Удорский район

1 миллион 235 тысяч рублей

Усть-Вымский район

664 тысячи рублей

Усть-Куломский район

826 тысяч рублей

Усть-Цилемский район

325 тысяч рублей

Итого

24 миллиона 337 тысяч рублей

Елена Кабакова

  Ключевые слова: субсидия, бюджет
  Рубрика: Экономика
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