За сутки на дорогах Коми сбили двух велосипедистов

За сутки на дорогах Коми пострадали двое водителей двухколесного транспорта.

Как сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции Ухты, 23 августа в 11:35 водитель 1953-го года рождения, управляя автомобилем "Опель Астра", двигался по автостоянке, расположенной с торца дома №27 по улице Октябрьская.

Там он совершил наезд на велосипедиста, который двигался по автостоянке со стороны тротуара слева направо по ходу движения транспорта.

У пострадавшего велосипедиста - ушиб, осаднение предплечья и голени. Госпитализация ухтинцу не потребовалась.

Водитель "Опель Астра" в течениие года на территории РК к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался.

По информации госавтоинспекции региона, второй инцидент с водителем двухколесного транспорта произошел вчера в Усть-Цильме в 7:55.

Напротив дома №29а по улице Советской водитель "Уаз Патриот" наехал на мужчину 1962-го года рождения.

Пострадавший в аварии получил травмы различной степени тяжести.