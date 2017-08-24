За сутки на дорогах Коми сбили двух велосипедистов

24 августа 2017 года, 9:57 | Ухта
Фото ГИБДД

За сутки на дорогах Коми пострадали двое водителей двухколесного транспорта.

Как сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции Ухты, 23 августа в 11:35 водитель 1953-го года рождения, управляя автомобилем "Опель Астра", двигался по автостоянке, расположенной с торца дома №27 по улице Октябрьская.

Там он совершил наезд на велосипедиста, который двигался по автостоянке со стороны тротуара слева направо по ходу движения транспорта.

У пострадавшего велосипедиста - ушиб, осаднение предплечья и голени. Госпитализация ухтинцу не потребовалась.

Водитель "Опель Астра" в течениие года на территории РК к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался.

По информации госавтоинспекции региона, второй инцидент с водителем двухколесного транспорта произошел вчера в Усть-Цильме в 7:55.

Напротив дома №29а по улице Советской водитель "Уаз Патриот" наехал на мужчину 1962-го года рождения.

Пострадавший в аварии получил травмы различной степени тяжести.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: транспорт, коми, ДТП, дороги
  Рубрика: Происшествия
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