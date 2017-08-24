Наибольший кадровый голод по-прежнему испытывают школы Ухты

"Комиинформ" изучил информацию о вакантных местах по педагогическим специальностям в 2017/2018 учебном году в муниципальных образовательных организациях среднего общего образования. В школах республики больше всего не хватает учителей начальных классов, английского языка, филологов и математиков.

Большая часть вакансий предполагает 18-часовую загрузку. Впрочем, один специалист, обладающий соответствующей подготовкой, может вести два, а то и три предмета.

Воркуте нужны два учителя английского языка, преподаватель ОБЖ, учитель русского и литературы, учитель технологии, два учителя математики, учитель начальных классов, педагог-психолог.

В Вуктыле требуются учитель начальных классов, математики, химии и биологии, музыки

В Ижемском районе – два учителя начальных классов, учитель информатики и математики, учитель английского языка, учитель коми языка и литературы.

В школах Инты ждут учителя математики и информатики, учителя математики и физики, учителя истории и обществознания и учителя математики.

В Княжпогостском районе нужны два учителя русского языка и литературы, два учителя английского языка, два учителя коми языка, учитель географии и биологии, учитель истории и обществознания, учитель физической культуры, учитель русского языка, учитель начальных классов, учитель физики и математики, учитель физической культуры и ОБЖ, учитель географии, биологии и химии.

В Койгородском районе всего одна вакансия – учителя английского языка. Как и в Корткеросском. Там нужен учитель русского языка и литературы.

Зато в Печоре сразу 39 вакансий: семь учителей английского языка, пять учителей коми языка, учитель химии, пять учителей русского языка и литературы, три учителя математики, два учителя технологии, два преподавателя ОБЖ, два учителя физики, два учителя начальных классов, три учителя истории, два учителя физкультуры, два учителя географии, учитель биологии, учитель физики/информатики.

Потребность в педагогических кадрах в Прилузском районе такова: учитель математики, учитель коми языка, учитель английского языка, два учителя математики и физики, педагог-психолог, учитель химии и биологии, учитель русского языка и литературы, учитель начальных классов.

Сосногорску требуются два учителя русского языка и литературы, четыре учителя английского языка, два учителя физической культуры, два учителя математики и информатики, учитель начальных классов, учитель математики, учитель математики и физики.

В школах Сыктывдинского района следующие вакансии: три учителя математики, учитель иностранного языка (французский английский), учитель коми языка, учитель биологии и географии, учитель-логопед, учитель иностранных языков (английский, немецкий), воспитатель, учитель музыки, три учителя русского языка и литературы, два учителя английского языка, учитель-дефектолог, воспитатель группы продленного дня, учитель технологии, учитель физики и информатики, учитель истории.

В сыктывкарских общеобразовательных школах 76 вакансий. Это десять учителей английского языка, девять учителей математики, 22 учителя начальных классов, четыре учителя коми языка, 11 учителей русского языка и литературы, учитель химии, социальный педагог, воспитатель, два учителя физики, три учителя физической культуры, учитель географии, учитель информатики, два учителя музыки, два учителя истории, два педагога дополнительного образования, учитель коми языка и литературы.

Сысольскому району требуются учитель английского языка, учитель математики, физики, информатики, два учителя русского языка и литературы, учитель математики, учитель информатики, воспитатель и учитель начальных классов.

В Троицко-Печорском районе не хватает учителя коми языка (как неродного), русского языка, литературы, учителя химии и биологии, учителя технологии, ИЗО, двоих учителей начальных классов, педагога-психолога, учителя коми языка, математики, истории, воспитателя группы продленного дня.

В Удорском районе нужны учитель истории, два учителя русского языка и литературы, учитель начальных классов, два учителя математики, учитель английского языка, учитель коми и русского языка и литературы

Усинск по кадровому наполнению школ выглядит очень благополучно. Для полного комплекта не хватает лишь одного учителя математики.

Среднее общее образование Усть-Вымского района нуждается в учителе химии с правом преподавания биологии или географии, пятерых учителях начальных классов, троих учителях английского языка, учителе коми языка, учителе математики, учителе физики, учителе истории, учителе химии, педагоге-психологе, учителе математики и информатики, учителе физики и математики.

В Усть-Куломском районе требуются четыре учителя английского языка, учитель математики, четыре учителя математики и физики, четыре учителя начальных классов, учитель иностранного языка (английский, французский), учитель русского языка и литературы, учитель физической культуры, учитель истории и обществознания, два учителя биологии, географии и химии.

В Усть-Цилемском районе есть вакансии учителя информатики, математики и физики, учителя математики и информатики, учителя физики и математики, учителя биологии, географии и химии; по две вакансии учителя русского языка и литературы и учителя химии, по четыре вакансии учителя английского языка и учителя начальных классов.

Как и в прошлом году, наибольший педагогический кадровый голод испытывает Ухта. В школах остаются свободными 83 места. Это 15 учителей начальных классов, пять учителей истории и обществознания, четыре учителя музыки, семь учителей русского языка и литературы, десять учителей математики, 11 учителей физической культуры, девять учителей английского языка, четыре учителя истории, два учителя химии, учитель химии, биологии и географии, учитель биологии, два учителя коми языка, два учителя информатики, три учителя географии, преподаватель ОБЖ, два учителя технологии, учитель ИЗО, искусства и МХК, два педагога-психолога, учитель физики и информатики.

Подробную информацию о вакансиях в школах можно узнать на сайте Министерства образования, науки и молодежной политики Коми.