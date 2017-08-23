Владыка Иоанн обсудил с руководством УФСИН по Коми духовно-нравственное воспитание осужденных

23 августа 2017 года, 17:15 | Сыктывкар
Фото пресс-службы УФСИН по Коми

В Сыктывкаре прошла рабочая встреча врио начальника Управления Александра Комкова с епископом Воркутинским и Усинским Иоанном. Стороны обсудили перспективы взаимодействия Воркутинской епархии с УФСИН.

Предметом разговора стало духовно-нравственное воспитание осужденных и подрастающего поколения, совместные посещения учреждений уголовно-исполнительной системы и участие в мероприятиях. Например, в праздновании 13 декабря Дня апостола Андрея Первозванного в ИК-49 (п. Миша-Яг). На территории колонии для бывших работников судов и правоохранительных органов имеется храм в честь святого апостола.

1.jpg

Также епископ согласился с предложением войти в состав Общественного совета при УФСИН. В завершение встречи Владыка Иоанн выразил уверенность продолжить налаженное конструктивное сотрудничество.

На сегодняшний день за исправительными учреждениями закреплены 25 священников. На территории девяти учреждений УФСИН имеются храмы, а в восьми – функционируют православные молельные комнаты.

3.jpg

Кроме того, в ИК-49 в Печоре и в СИЗО-3 Воркуты действуют Православные воскресные школы, которые посещают более 60 осужденных. А в ИК-22 в п. Северный более полусотни осужденных обучаются на православных библейских курсах, сообщает пресс-служба УФСИН России по Республике Коми.

Комиинформ

  Ключевые слова: уфсин
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

17:53 19.08.2017
Центр обработки заявок непрерывно принимает обращения от жителей Сыктывкара
20:10 18.08.2017
ЦИТ призывает жителей Коми не выкладывать персональные данные в соцсетях
20:07 18.08.2017
Коми в числе 45 регионов обеспечила заказ населением охотбилетов в электронной форме


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

96 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ





Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Сергей и Елена. Нуждаемся в сопровождении, репетиторстве. Сами обучим Брайлю, отремонтируем технику. (Сыктывкар)
Максим Красько. Ищу работу и любимую женщину. (Воркута)
перейти в раздел

Памятная дата военной истории России

20 августа

1939 г. Начало наступления советских войск под командованием Г. К. Жуков против японских войск в районе Халхин-Гола.



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео