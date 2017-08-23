Владыка Иоанн обсудил с руководством УФСИН по Коми духовно-нравственное воспитание осужденных

В Сыктывкаре прошла рабочая встреча врио начальника Управления Александра Комкова с епископом Воркутинским и Усинским Иоанном. Стороны обсудили перспективы взаимодействия Воркутинской епархии с УФСИН.

Предметом разговора стало духовно-нравственное воспитание осужденных и подрастающего поколения, совместные посещения учреждений уголовно-исполнительной системы и участие в мероприятиях. Например, в праздновании 13 декабря Дня апостола Андрея Первозванного в ИК-49 (п. Миша-Яг). На территории колонии для бывших работников судов и правоохранительных органов имеется храм в честь святого апостола.

Также епископ согласился с предложением войти в состав Общественного совета при УФСИН. В завершение встречи Владыка Иоанн выразил уверенность продолжить налаженное конструктивное сотрудничество.

На сегодняшний день за исправительными учреждениями закреплены 25 священников. На территории девяти учреждений УФСИН имеются храмы, а в восьми – функционируют православные молельные комнаты.

Кроме того, в ИК-49 в Печоре и в СИЗО-3 Воркуты действуют Православные воскресные школы, которые посещают более 60 осужденных. А в ИК-22 в п. Северный более полусотни осужденных обучаются на православных библейских курсах, сообщает пресс-служба УФСИН России по Республике Коми.