К своему полувековому юбилею газовики Коми подготовили для ухтинцев массу мероприятий
22 августа 2017 года, 13:05 | Ухта
К своему полувековому юбилею газовики Коми подготовили для ухтинцев массу мероприятий.
Масштабная программа ждет горожан и гостей Северной Жемчужины в рамках 50-летия ООО “Газпром трансгаз Ухта”.
Началась она еще вчера, 21 августа, с открытия аллеи газовиков и скульптур, созданных в рамках симпозиума "Север в трех измерениях", и завершится 3 сентября праздничным концертом и пиротехническим шоу.
"Комиинформ" публикует афишу событий, которые посвятят юбилею, а также празднованию для работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.
Ярослава Пархачёва
Рубрика: Общество
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Новости mediametrix
Видео
Лента новостей
Мы рядом
Интервью
Сергей Гапликов
Глава Республики Коми