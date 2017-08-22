К своему полувековому юбилею газовики Коми подготовили для ухтинцев массу мероприятий.

Масштабная программа ждет горожан и гостей Северной Жемчужины в рамках 50-летия ООО “Газпром трансгаз Ухта”.

Началась она еще вчера, 21 августа, с открытия аллеи газовиков и скульптур, созданных в рамках симпозиума "Север в трех измерениях", и завершится 3 сентября праздничным концертом и пиротехническим шоу.

"Комиинформ" публикует афишу событий, которые посвятят юбилею, а также празднованию для работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.