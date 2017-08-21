УФСИН России по Коми представило на ВДНХ в Сыктывкаре продукцию республиканских колоний

21 августа 2017 года, 19:19 | Сыктывкар
Фото: УФСИН по Коми

20 августа в Сыктывкаре проходила выставка достижений народного хозяйства "Достояние Севера", приуроченная к 96-летию республики. Второй год подряд в Коми ВДНХ принимало участие УФСИН России по Республике Коми.

Как рассказали "Комиинформу" в пресс-службе УФСИН России по Коми, посетители выставки с интересом осматривали образцы срубов, интересовались весом топливных брикетов и качеством пошива школьной формы, которая уже реализуется в сети магазинов "Текстиль Коми", расположенных на территории республики.

Традиционный интерес вызвала сувенирная продукция: одна посетительница сделала заказ целой серии шкатулок, настолько ей понравились представленные ИК-8 образцы. Представитель крупной столичной компании по благоустройству города обсудил возможность поставки полимер-песчаной тротуарной плитки и другой продукции, которая украсит улицы Сыктывкара.

"Благодаря участию в подобных выставках, мы не только продвигаем свои товары на рынке республики, но и обсуждаем с потенциальными партнерами возможность организации в подведомственных учреждениях новых совместных производств. Например, производство изделий из кожи или упаковки для транспортировки грузов, так называемые биг-бэги", – отметил заместитель начальника отдела трудовой адаптации осужденных УФСИН Сергей Юдин.

Глава Коми Сергей Гапликов и председатель Государственного Совета республики Надежда Дорофеева также не обошли стороной экспозицию УФСИН. Начальник отдела трудовой адаптации осужденных Илья Блинов рассказал о том, какую продукцию может производить региональное Управление. Кроме того, представитель УФСИН проинформировал руководство республики, что 7 сентября запланировано проведение расширенного заседания на базе ИК-1.

В региональном УФСИН уже договорились в более широком составе обсудить развитие производства в исправительных учреждениях, имеющиеся проблемы, а также то, чем может республика помочь в деле трудовой адаптации осужденных в местах лишения свободы.

Комиинформ

  Ключевые слова: ФСИН. ВДНХ, торговля, выставка
  Рубрика: Право
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