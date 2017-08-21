На ярмарке "Выбирай наше!" в Сыктывкаре изъяли некачественную колбасу
Госветиспекторы регионального Минсельхоза изъяли из оборота некачественную колбасную продукцию
Ветеринарные специалисты Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми выявили нарушения ветеринарного законодательства на ярмарке "Выбирай наше!".
В список участников ярмарки вошли представители разных субъектов России. Так при проверке представителей Липецкой области госветинспекторами было выявлено на хранении и реализации порядка 10 кг колбасной продукции с истекшим сроком годности.
Некачественная и опасная для здоровья граждан республики продукция была изъята из реализации. Госветинспекторами выдано предписание на уничтожение продукции. В отношении предпринимателя готовятся материалы о возбуждении административного дела по ч. 1ст. 10.8 КоАП РФ.
Как отметил заместитель министра Александр Полугрудов, исполнение предписания находится на контроле Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми.
Высококачественная продукция местных товаропроизводителей Республики Коми, представленная на ярмарке, которая также была проверена, соответствовала всем требованиям ветеринарного законодательства, сообщает пресс-служба Минсельхоза РК.
Комиинформ
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