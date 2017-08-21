На ярмарке "Выбирай наше!" в Сыктывкаре изъяли некачественную колбасу

Госветиспекторы регионального Минсельхоза изъяли из оборота некачественную колбасную продукцию

Ветеринарные специалисты Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми выявили нарушения ветеринарного законодательства на ярмарке "Выбирай наше!".

В список участников ярмарки вошли представители разных субъектов России. Так при проверке представителей Липецкой области госветинспекторами было выявлено на хранении и реализации порядка 10 кг колбасной продукции с истекшим сроком годности.

Некачественная и опасная для здоровья граждан республики продукция была изъята из реализации. Госветинспекторами выдано предписание на уничтожение продукции. В отношении предпринимателя готовятся материалы о возбуждении административного дела по ч. 1ст. 10.8 КоАП РФ.

Как отметил заместитель министра Александр Полугрудов, исполнение предписания находится на контроле Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми.

Высококачественная продукция местных товаропроизводителей Республики Коми, представленная на ярмарке, которая также была проверена, соответствовала всем требованиям ветеринарного законодательства, сообщает пресс-служба Минсельхоза РК.