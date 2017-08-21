Команда "особых" спортсменов из Коми вернулась с соревнований по конному спорту в Ярославле с наградами

21 августа 2017 года, 18:50 |
Фото: vk.com

Команда "особых" спортсменов из Коми вернулась с соревнований по конному спорту в Ярославле с наградами. Сыктывкарские ребята взяли два "золота" и три "серебра".

Как сообщила "Комиинформу" тренер по конному спорту, занимающаяся в столице Коми с молодыми людьми с особыми потребностями здоровья, Дарья Малькова, Открытый Чемпионат и Первенство Ярославской области по конному спорту прошли в Ярославле 18 и 19 августа.

Из Сыктывкара на соревнования выезжало пять человек - участники проекта "Комиинформа" "Мы рядом" Игорь Четвертков и Галина Коровина, а также сыктывкарцы Татьяна Туголукова, Людмила Терентьева и Павел Гаврилов.

Они выступили достойно и показали свое мастерство в двух дисциплинах. В "Паралимпийской выездке" П.Гаврилов занял первое место, Т.Туголукова и И.Четвертков - второе.

На "Рабочей тропе" лучшей стала Л.Терентьева, взявшая "золото". "Серебро" здесь - у Т.Туголуковой.

В соревнованиях участвовали "особые" спортсмены Ярославля, Сыктывкара и Котласа. Победителей забегов будут чествовать в Обществе слепых в ближайшую среду, 23 августа.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: Ярославль, Сыктывкар, конный спорт, инвалиды
  Рубрика: Спорт
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