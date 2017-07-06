В столице Коми наградили победителей Чемпионата по конному спорту среди людей с инвалидностью

В столице Коми подвели итоги Открытого Чемпионата Сыктывкара по конному спорту среди людей с инвалидностью.

Он проходил 4 и 5 июля в полях недалеко от частного конного центра "Аврора", тренеры которого занимаются с особыми ребятами с 2007-го года. Итоги соревнований подвели 6 июля в сыктывкарском Центре досуга и кино "Октябрь". К сожалению, присутствовать на награждении смогли не все участники.

Как прозвучало на церемонии, с каждым годом в соревнованиях участвуют "особые" спортсмены не только из Коми, но и других субъектов страны. Участники состязаний Сыктывкара успешно выступают и на выездных соревнованиях в других городах России.

Председатель республиканского отделения Всероссийского общества слепых Александр Верховод отметил, что сами соревнования - не только возможность показать свою спортивную подготовку, но и пообщаться с близкими по духу людьми, а также грациозными животными.

"Вы преодолели себя, преодолели проблемы, которые могил поставить преграды. Вы победили уже тем, что участвовали в соревнованиях. Спасибо вам, что вы смогли найти силы!" - сказал он со сцены.

Руководитель конного центра "Аврора" и главный судья соревнований Наталья Денисова, в свою очередь, поздравила спортсменов, подчеркнув, что безмерно гордится каждым из них.

"Вам всем нужно гораздо больше и моральных, и физических усилий, чтобы сделать то, что не под силу многим обычным людям. Каждый раз восхищаюсь, как вы упорно идете к своей цели, преодолевая себя. Ваши результаты все лучше, и это очевидно. Я верю, что мы не просто группа спортсменов, мы - команда и семья. Поздравляю. Я вас очень люблю", - сказала она.

Спортсмены соревновались в нескольких забегах. Многие заняли сразу несколько призовых мест. В итоге места распределились следующим образом:

"Гонка на стременах". 3 место - Павел Гаврилов, 2 место - Игорь Четвертков, 1 место - Дарья Лоскутова.

"Джимхана": 3 место - Никита Зубов, 2 место - Людмила Терентьева, 1 место - Игорь Четвертков.

"Рысь": 3 место - Лоскутова Дарья, 2 место - Павел Гаврилов, 1 место - Татьяна Туголукова.

"Тест А": 3 место - Галина Коровина, 2 место - Никита Зубов, 1 место - Игорь Четвертков.

"Тест Б": 3 место - Олег Лебедев, 2 - Татьяна Туголукова, 1 место - Дарья Лоскутова.

"Рабочая тропа": 2 место - Галина Коровина, 1 место - Людмила Терентьева и Никита Зубов.

"Командная эстафета": 3 место - Мария Сапожникова и Игорь Четвертков, 2 место - Галина Коровина и Татьяна Туголукова, 1 место - Людмила Терентьева и Дарья Лоскутова.

"Паралимпийский конкур": 3 место - Людмила Терентьева, 2 место - Мария Сапожникова, 1 место - Дарья Лоскутова.

На церемонии также прозвучало, что сыктывкарская команда не собирается ограничиваться рамками только родного города и будет готовиться к выездным состязаниям российского уровня.

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