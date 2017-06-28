Участница проекта "Мы рядом" Галина Коровина: "Когда я сижу в седле, чувствую себя самым обычным человеком"

Участница проекта "Комиинформа" "Мы рядом" Галина Коровина активно готовится к Открытому Чемпионату Сыктывкара по конному спорту среди инвалидов. Пройдет он 4 и 5 июля за городом, в полях недалеко от частного конного центра "Аврора". Журналисты "Комиинформа" побывали на не совсем обычной тренировке.

Как рассказала Галя, в конный спорт в 2014-ом году ее привел незрячий супруг Игорь. Сам молодой человек через республиканское Общество слепых узнал о том, что заниматься именно этим видом спорта им не только реально. Здесь ребята вполне могут достичь хороших результатов и подправить здоровье.

"Игорь сразу предложил заниматься вместе. Хоть и было страшновато, подумала: а почему бы и нет...Тем более, я так сильно люблю лошадей", - поделилась Галина.

У себя дома девушка с первой группой инвалидности передвигается с помощью костылей, на более дальние расстояния не может выходить без коляски. И только в седле, на любимой лошади Дине, Галя, по ее словам, чувствует себя самым обычным человеком, который волен передвигаться, куда ему захочется.

Тренируется начинающая спортсменка с весны, три раза в неделю по часу-полтора. В день приезда журналистов "Комиинформа" на базу Галина была без супруга. С особыми спортсменами в Центре занимаются бесплатно. Однако, поскольку у семьи нет личного транспорта, туда и обратно им приходится ездить на такси за свой счет. Проблема всех спортсменов с инвалидностью, подчеркнули в учреждении.

На каждой тренировке присутствует мама. Раньше, рассказала она, переживала за детей гораздо больше.

Еще год назад ее дочь держалась в седле крайне неуверенно. Галю приходилось поддерживать не только психологически, но и всегда находиться рядом, помогая физически.

Сейчас девушка стала чувствовать свое тело, "ловить" равновесие, в движениях - более свободна.

Тренер ребят с особыми потребностями здоровья - Дарья Ларченко - работает здесь не так давно. Как призналась сама, взяла "особую" группу из интереса: попробовать вместе чего-либо добиться. Поначалу очень опасалась, но опасения не подтвердились.

"На самом деле неожиданно для меня все они оказались очень взрослыми, сильными, выносливыми, морально крепкими людьми, ставящими конкретные цели и их добивающиеся. Через силу, через боль, только стараниями и огромным желанием. Они видят цель. С ними приятно работать", - поделилась Дарья.

Про супруга Гали - Игоря - тренер рассказала, что он держится на лошади увереннее, чем многие зрячие спортсмены.

"На тренировках я просто поясняю ему, где мы идем, на какой дистанции, где нужно повернуть или сделать остановку, каким шагом необходимо пройти и сколько. Сейчас учу его ездить строевой рысью, потихоньку будем учиться и галопом", - посвятила в свои планы тренер.

На самих соревнованиях спортсменам предстоит показать мастерство на нескольких дистанциях: езда, лабиринт, конная игра "джимхана", конкур, эстафета в паре. Только задания делят по функциональным возможностям людей с инвалидностью, пояснили сотрудники Центра.

Занимаются особые спортсмены здесь с 2007 года. Сейчас в группе пять человек.

Уже после тренировки уставшая Галина поделилась секретом выносливости: девушка каждый раз перебарывает себя и свои страхи, настраивает себя только на лучшее, и так и случается. Недаром говорят - "все в голове". Настроишь себя мысленно в правильном русле - и тело само слушается.

Вместе с тем, занятия по конному спорту идут на пользу физически, добавили сотрудники учреждения. У людей с инвалидностью начинают лучше функционировать ноги, руки, укрепляются все мышцы, уменьшается спастика.

В этом году, ориентировочно в августе, команда из Коми собираются на соревнования в Ярославль.