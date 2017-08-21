По многочисленным просьбам местных жителей полигон по переработке твердых и жидких нефтешламов в Ижемском районе будет построен вдали от населенных пунктов.

Это решение было принято в рамках заседания рабочей группы, в которую вошли жители района, представители ООО "Лукойл-Коми" и природоохранной службы. Варианты решения вопроса поручал проработать глава Республики Коми Сергей Гапликов.

Напомним, проект строительства современного полигона по переработке нефтешламов реализуется "Лукойл-Коми" как природоохранный объект в рамках всероссийского Года экологии. Полигон предназначен для переработки отходов нефтедобычи и ликвидации последствий нефтяных разливов. Жителей Ижемского района не устроило место размещения полигона в нескольких километрах от населенных пунктов Щельяюр и Диюр, которым было предложено в составе рабочей группы совместно с экологами и представителями нефтедобывающей компании выбрать новое место расположения полигона и выработать механизмы взаимодействия с "Лукойл-Коми" в дальнейшем.

Рабочая группа, сформированная приказом Минпрома Коми, собиралась дважды – в мае и июле этого года. В результате работы из шести возможных площадок для размещения была выбрана производственная территория Макаръёльского нефтяного месторождения – основными критериями стали отсутствие вблизи площадки водных объектов и удаленность населенных пунктов на расстоянии около 20 километров. Площадка размерами в 120 на 200 метров находится на возвышенности, глубина залегания подземных вод под ней составляет более 8 метров.

"Установка по переработке нефтешламов будет безопасна для экологии и здоровья местных жителей благодаря использованию процесса пиролиза вместо открытого сжигания. Тем не менее, ижемцы выразили свое несогласие со строительством объекта в нескольких километрах от сел – их позиция была принята во внимание. Рабочая группа предложила несколько альтернативных площадок для размещения полигона. Представитель общественности вместе со специалистами "Лукойл-Коми" побывал на всех предложенных площадках для того, чтобы оценить степень их безопасности с точки зрения экологии. В результате совместной работы удалось найти компромисс, который устроил все стороны", – прокомментировал итоги второго заседания рабочей группы первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми Роман Полшведкин.

По убеждению экологов и местных жителей полигон по переработке нефтешламов в районе необходим, поскольку в окрестностях ведется добыча нефти, а нештатные ситуации в добывающей отрасли нередки. Ранее загрязненный в результате аварий грунт и отходы нефтедобычи вывозились автотранспортом на ближайший полигон за несколько сотен километров, что существенно повышало риск нанесения ущерба окружающей среде. После того как полигон заработает, не только отпадет необходимость везти нефтешламы за десятки километров с риском для экологии – в результате работы установки отходы будут превращаться в безопасный технический грунт, который "Лукойл-Коми" будет использовать для строительных нужд на объектах компании.

"В данный момент ведется проектирование и привязка установки по переработке нефтешламов к новой площадке. После подготовки нового проекта в соответствии с законодательством обязательно должны пройти общественные слушания. До ввода в эксплуатацию нового полигона нефтешламы будут перевозиться автотранспортом на полигон, располагающийся на Кыртаёльском нефтяном месторождении. О перевозке таких грузов компания "Лукой-Коми" взяла на себя обязательство информировать общественность с опубликованием схем передвижения спецтранспорта", – пояснил первый замруководителя Минпрома Роман Полшведкин.

Совместно с "Лукойл-Коми" будут предложены и согласованы процедуры общественного контроля над строительством не только самого полигона, но и других объектов производственной инфраструктуры и нефтедобычи.

Консультации с общественностью Ижемского района по вопросу строительства полигона будут продолжены. Общественниками было предложено рассмотреть совместно с администрациями сельских поселений и района варианты использования уже подготовленного земельного участка близ Щельяюра, в том числе под размещение на нем социальных объектов. Планируется, что этот вопрос будет обсужден на следующем заседании рабочей группы, которое состоится в сентябре, сообщает пресс-служба Минпрома РК.

*** Полигон по переработке нефтешламов в Ижемском районе реализуется за счет средств ПАО "Лукойл" и заявлен в инвестиционной программе компании по соглашению с Минприроды России в рамках Года экологии. Он будет построен по технологиям высочайшего уровня экологической безопасности, которые ранее в республике не применялись. Благодаря использованию процесса пиролиза вместо открытого сжигания в атмосферу не попадают вредные для человека вещества – весь процесс переработки носит закрытый характер. Еще один подобный объект "Лукойл-Коми" построит в текущем году в Сосногорском районе.