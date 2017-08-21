Неравнодушные сыктывкарцы помогли полицейским разыскать жертву грабежа

Неравнодушные сыктывкарцы помогли полицейским разыскать мужчину, ставшего жертвой грабежа.

В минувшую среду в дежурную часть УМВД России по городу Сыктывкару поступило сообщение от гражданина, который рассказал, что на улице неизвестные напали на мужчину, нанесли ему удары и забрали из кармана кошелек.

Выехавшим на место происшествия правоохранителям удалось задержать злоумышленников по горячим следам, но в это время потерпевший успел покинул место нападения. Свидетели происшествия подробно описали обстоятельства случившегося. Выяснилось, что потерпевший незадолго до этого посещал продуктовый магазин в районе железнодорожного вокзала.

В распоряжении сотрудников полиции оказалась видеозапись, которую распространили в средствах массовой информации с целью поиска потерпевшего. Вскоре в дежурную часть позвонили местные жители и рассказали о том, где проживает похожий по описанию мужчина. Информация подтвердилась.

Потерпевшим оказался сыктывкарец, 1952 года рождения. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, недалеко от магазина познакомился с молодыми людьми - мужчиной и девушкой. Новые знакомые вместе распили спиртное. Неожиданно пара стала требовать у потерпевшего деньги, а затем наносить ему удары. После чего, удерживая за руки, вытащили кошелек и попытались скрыться.

Злоумышленниками оказались 42-летний мужчина и его 32-летняя подруга. Оба подозреваемых менее месяца назад освободились из мест лишения свободы, ранее судимы за тяжкие преступления.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации "Грабеж".

Подозреваемые задержаны в порядке ст.91 УПК РФ, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.