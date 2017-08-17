В Сыктывкаре разыскивают жертву преступления

17 августа 2017 года, 15:06 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

16 августа около 11 часов у магазина "Магнит" по улице Морозова, 4 на мужчину напали двое незнакомцев. Злоумышленники избили потерпевшего, похитили у него кошелек и скрылись. Нападавшие задержаны сотрудниками полиции по горячим следам, но потерпевший покинул место происшествия.

В настоящее время полицейские устанавливают личность мужчины, в отношении которого было совершенно преступление, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

Приметы: на вид около 40 лет, рост 170 см, плотного телосложения. Одет в белую бейсболку, бежевую куртку до пояса и черные брюки. При себе имел синий рюкзак.

Всем, кому что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить информацию в УМВД России по городу Сыктывкару по телефонам: (8212) 28-26-00, 28-26-01, 28-26-02 (дежурная часть) или 28-26-67 (уголовный розыск).

Комиинформ

  Ключевые слова: преступление, розыск
  Рубрика: Происшествия
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