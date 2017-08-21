В Печоре начинающий водитель врезался на Fiат Dовlо в "Ладу"

21 августа 2017 года, 14:59 | Печора
Фото ГИБДД

В Печоре начинающий водитель 1999-го года рождения врезался на Fiат Dовlо в "Ладу".

Как сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции региона, 20 августа в 00:10 при выезде с прилегающей территории дома № 49 по улице Гагарина водитель не уступил дорогу другому транспорту.

В результате его иномарка столкнулась с "ВАЗ-21093", за рулем которой находился мужчина 1986-го года рождения. "Лада" двигалась по главной дороге улицы Гагарина со стороны улицы Космонавтов к улице Мира.

В ДТП пострадал пассажир этого авто - мужчина 1985-го года рождения, получивший ушиб коленного сустава. Госпитализация ему не потребовалась, добавили в ГИБДД. В момент аварии пассажир не был пристегнут ремнем безопасности.

О водителе Fiат Dовlо известно, что в течение года он трижды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Права получил в июле этого года.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: транспорт, коми, ДТП, дороги
  Рубрика: Происшествия
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