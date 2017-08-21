В Эжвинском районе Сыктывкара в дорожной аварии пострадал мотоциклист

21 августа 2017 года, 15:33 | Сыктывкар
Фото vk.com

Сегодня в Эжвинском районе Сыктывкара в дорожной аварии в 8:20 пострадал мотоциклист. Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции региона.

Водитель 1953-го года рождения двигался на личном "Рено Логан" по проспекту Бумажников со стороны улицы Маяковского.

На регулируемом перекрестке Бумажников - Славы, поворачивая влево на зеленый сигнал светофора, он не уступил дорогу мотоциклу Honda, за рулем которого находился сыктывкарец 1991-го года рождения. Двухколесный транспорт двигался во встречном направлении.

Водитель мотоцикла получил в ДТП закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также множественные ушибы и ссадины тела. Госпитализация непосредственно после аварии ему не потребовалась, уточнили в ГИБДД.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: транспорт, мотоцикл, коми, ДТП, дороги
  Рубрика: Происшествия
  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

11:00 21.08.2017
При подъезде к Усинску полицейским в погоне за нетрезвым водителем пришлось применить оружие
10:59 21.08.2017
В Печоре начинающий водитель врезался на Fiат Dовlо в "Ладу"
07:28 21.08.2017
Ночью в Сыктывкаре погиб человек


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

96 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ


Мы рядом
Роман. Нуждаюсь в новой электроколяске. (Сыктывкар, Приморско-Ахтарск)
Магарам. Нуждаюсь в сопровождении для передвижения по городу. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью







Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео