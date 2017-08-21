В Эжвинском районе Сыктывкара в дорожной аварии пострадал мотоциклист

Сегодня в Эжвинском районе Сыктывкара в дорожной аварии в 8:20 пострадал мотоциклист. Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции региона.

Водитель 1953-го года рождения двигался на личном "Рено Логан" по проспекту Бумажников со стороны улицы Маяковского.

На регулируемом перекрестке Бумажников - Славы, поворачивая влево на зеленый сигнал светофора, он не уступил дорогу мотоциклу Honda, за рулем которого находился сыктывкарец 1991-го года рождения. Двухколесный транспорт двигался во встречном направлении.

Водитель мотоцикла получил в ДТП закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также множественные ушибы и ссадины тела. Госпитализация непосредственно после аварии ему не потребовалась, уточнили в ГИБДД.