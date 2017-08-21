Компания "СКАТ" на Коми ВДНХ рассказывала об уникальной "Атлантиде" и бронировала квартиры

На масштабной выставке Коми ВДНХ, приуроченной к 96-летию региона, строительная компания "СКАТ" рассказывала об уникальной "Атлантиде" и бронировала квартиры.

Площадку компании было невозможно не заметить: она привлекала внимание гостей "Достояния Севера" ярким макетом строящегося в столице Коми жилого комплекса, а также приятной мелодией, доносившейся с большого экрана, на котором непрерывно шла презентация проекта.

Напомним, "Атлантиду" презентовали в Сыктывкаре в начале июня. Это проект комплексной застройки по всем современным меркам: комфортное, уютное, красивое, безопасное, а главное - недорогое жилье.

"Атлантида" будет состоять из четырех 14-этажных новостроек под названиями стихий – Земля, Вода, Солнце и Воздух. Фасад каждого строения будет подсвечиваться иллюминацией соответствующих оттенков в вечернее и ночное время.

Комплекс расположится в активно развивающейся части Сыктывкара с хорошей транспортной доступностью, в десяти минутах от "Макси".

Среди деревьев, кустарников и цветников разместятся зоны отдыха, игровые и спортивные площадки. Дворовая территория комплекса и его озелененная парковая зона раскинутся на 20 тысячах квадратных метров. Это как три футбольных поля сыктывкарского центрального стадиона.

Подробнее о проекте можно прочитать здесь. Квартиры-студии от 23 "квадратов" без отделки в "Атлантиде" можно будет приобрести за 990 000 рублей. По интересующим вопросам можно обращаться в офисы продаж компании "СКАТ": ул. Морозова 201, Пушкина 63 и Лыткина 31 или по телефону: +79042701234 / 55-1234.

Адрес сайта - http://жкатлантида.рф.

Как рассказали "Комиинформу" на выставке представители строительной компании, макет домов, представленный на Коми ВДНХ, позволяет рассмотреть их расположение, внешний вид, понять этажность и панораму.

Все это строители воплотят в ближайшие два года. Первые два многоквартирных дома жилого комплекса сдадут в следующем году, еще два – в 2019-ом.

"Сейчас в домах будущего жилого комплекса идут продажи квартир с очень хорошей квадратурой, многих это интересует, потому что на эти помещения - довольно низкая цена, от 38 до 45 тысяч за квадратный метр", - рассказали представители компании "СКАТ".

Кроме того, на Коми ВДНХ гости выставки имели возможность получить на месте консультации сотрудников отдела продаж , а также забронировать прекрасное жилье бесплатно.