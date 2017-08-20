В смертельном ДТП у Пажги пострадали двое детей

Участниками смертельного ДТП у Пажги стали дети.

Напомним, 19 августа в Сыктывдинском районе на 754 километре трассы Чебоксары – Сыктывкар около 21:20 столкнулись ВАЗ 21043 и Chevrolet Cobalt.

В результате 48-летний водитель отечественного автомобиля скончался на месте ДТП, пострадал один 40-летний пассажир его машины. У него закрытая черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки, тупая травма живота. Находится в реанимации.

Как рассказали "Комиинформу" в Госавтоинспекции, погибший двигался со стороны Сыктывкара в направлении Кирова. В районе Пажги он совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой под управлением 30-летней женщины.

Пять человек, находившихся в иномарке получили различные травмы. Это сама водитель, а также пассажирки 1965-го и 1988-го годов рождения. У первой - тупая травма живота, госпитализирована. У второй - автотравма, закрытый перелом левого предплечья, ушиб правой голени. Госпитализирована. Водителю госпитализация не потребовалась.

Вместе со взрослыми в иномарке ехали несовершеннолетние 2010-го и 2014-го. Сейчас оба находятся в ДРБ. У семилетнего мальчика закрытая травма живота, госпитализирован в ДРБ. У двухлетней девочки - ушиб передней брюшной полости.