В Сыктывдинском районе в ДТП погиб человек

19 августа 2017 года, 22:35 | Сыктывдинский
Фото Антона Пархачева

Смертельное ДТП произошло сегодня, 19 августа, поздно вечером в Сыктывдинском районе, близ Пажги.

По информации УГИБДД МВД по Коми, на 752-м километре автодороги Чебоксары - Сыктывкар произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2104 и Chevrolet Niva.

Известно, что в дорожной аварии один человек погиб, один находится в тяжелом состоянии, есть и другие пострадавшие.

На месте инцидента работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП выясняются.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: сыктывдинский, ДТП, ВАЗ, Chevrolet Niva
  Рубрика: Происшествия
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