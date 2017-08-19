В Сыктывдинском районе в ДТП погиб человек
19 августа 2017 года, 22:35 | Сыктывдинский
Смертельное ДТП произошло сегодня, 19 августа, поздно вечером в Сыктывдинском районе, близ Пажги.
По информации УГИБДД МВД по Коми, на 752-м километре автодороги Чебоксары - Сыктывкар произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2104 и Chevrolet Niva.
Известно, что в дорожной аварии один человек погиб, один находится в тяжелом состоянии, есть и другие пострадавшие.
На месте инцидента работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП выясняются.
Юлия Николаева
Ключевые слова: сыктывдинский, ДТП, ВАЗ, Chevrolet Niva
Рубрика: Происшествия
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