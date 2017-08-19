В Сыктывдинском районе в ДТП погиб человек

Смертельное ДТП произошло сегодня, 19 августа, поздно вечером в Сыктывдинском районе, близ Пажги.

По информации УГИБДД МВД по Коми, на 752-м километре автодороги Чебоксары - Сыктывкар произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2104 и Chevrolet Niva.

Известно, что в дорожной аварии один человек погиб, один находится в тяжелом состоянии, есть и другие пострадавшие.

На месте инцидента работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП выясняются.