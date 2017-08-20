Любители музыки и малой авиации "слетелись" в Корткерос

В Республике Коми впервые проходит слет малой и сверхлегкой авиации "Небесные Тихоходы". Летную программу организаторы мероприятия объединили с музыкальным фестивалем "Из Рок-2017" и выступлением диджеев. Сегодня любители неба и музыки второй день подряд собрались на аэродроме в посёлке Корткерос.

Фестиваль, приуроченный к празднованию 96-летия Коми, организован при поддержке Торгово-промышленной Палаты региона, Министерства культуры Коми, региональной молодёжной общественной федерации "Воздухоплавание РК" и частных организаций.

Как пояснили "Комиинформу" огранизаторы, в их планах сделать слет ежегодным, тогда как мероприятие этого года должно послужить еще и мощным толчком для возрождения авиаспотра в регионе.

Изначально на празднике предполагалась организация прыжков с парашютом для желающих, однако от них пришлось отказаться из соображений безопасности - не позволила погода, несмотря на готовность к участию опытных инструкторов по прыжкам в тандеме.

Развлечь и удивить зрителей, однако, у организаторов все же получилось. Огромное внимание привлекли к себе выставка авиатехники и летная программа. Пилоты-профессионалы пролетали в считанных метрах над землей к немалому восторгу публики. В перерывах между полетами желающие также могли подняться на борт самолетов, посидеть в кресле пилота и сделать памятные фотоснимки. Очередь к самолетам не иссякала на протяжении всего мероприятия.

Программа второго дня при этом может быть еще более обширной: ветреная погода в минувшую субботу смогла внести некоторые коррективы - планировалось поднять в воздух еще и тепловой аэростат, с возможностью для посетителей слета присоединиться к полету.

Организаторы в течение дня напряженно следили за погодой при помощи метеостанции, но так и не дождались подходящих летных условий, однако не исключают, что аэростат будет задействован в программе сегодня.Ветер также помешал полетам летательных аппаратов типа "Автожир".

В небо над аэродромом тем не менее поднялись легкий многоцелевой самолет "Птенец-2" и мотопараплан. Их публика также могла рассмотреть с близкого расстояния.

Интересной частью летной программы стали, в свою очередь, радиоуправляемые модели самолетов и квадрокоптеры. Небольшие летательные аппараты выполняли в воздухе различные фигуры пилотажа.

Помимо авиапрограммы, для гостей праздника был организован концерт с живым исполнением популярных музыкальных композиций, предложены торговые ряды с выпечкой, шашлыками и напитками. Сегодня развлекательная программа будет продолжена.

Кульминацией же субботнего вечера стал старт двухдневного фестиваля "Из Рок-2017", звучное название которого выбрано не случайно. Оно делает акцент на коми языке, словосочетание "Из Рок" в переводе звучит как "Каменная Каша". В перерывах между выступлениями республиканских рок-коллективов прошли конкурсы, а также небольшое шоу от сыктывкарских байкеров.

Завершилось выступление дискотекой, организованной с участием лучших диджеев столицы Коми. Дождь при этом не смог испортить праздничное настроение публики. Некоторые гости даже прибыли на слет с палатками, для них на территории фестиваля был организован палаточный городок.

Для желающих присоединиться к празднику из Сыктывкара сегодня вновь организованы автобусы до аэродрома, которые отправляются от остановки "Центральный бассейн". Автобусы начинают движение с 9 утра каждый час и отбывают по мере заполнения. Развлекательная программа слета стартует в 12 часов.