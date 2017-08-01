В Корткеросе пройдет первый слет малой и сверхлегкой авиации "Небесный тихоход"

1 августа 2017 года, 13:24 | Корткеросский

В Корткеросе пройдет первый слет малой и сверхлегкой авиации "Небесные тихоходы".

Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, на днях руководитель администрации Василий Гончаренко и президент ТПП РК Саркис Манасарянц решили организационные вопросы о его проведении.

Слет состоится в селе Корткерос, м. Аэропорт 19-20 августа.

На мероприятии будут продемонстрированы возможности малой авиации, организуют поиск и поддержку талантливых людей в технических областях знаний, связанных с авиацией, чтобы повысить интерес детей и юношества к этой сфере и самолетостроению.

Здесь же пройдет рок-фестиваль, а гостей ждет развлекательная программа.

В Слете могут принять участие только физические лица, резиденты РФ старше 14 лет. Для участия в Слете до 07 августа 2017 года необходимо заполнить заявку на участие в Слете (https://www.komiexpo.ru) и отправить на электронный адрес(saganova_nv@tppkomi.ru).

Участники-пилоты вместе с заявкой должны прислать копии всех разрешительных документов.

Комиинформ
  Ключевые слова: село, праздник, лето, коми, авиация
  Рубрика: Общество
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