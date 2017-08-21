Столбик термометра в Коми поднимется до +30С

21 августа 2017 года, 5:46 |
Фото Ярославы Пархачёвой

"Африканская" жара, которая пришла в центральные районы России, распространится и на наш регион.

Как сообщает ЦГМС по Коми, в регионе установится очень теплая погода со среднесуточной температурой выше климатической нормы от 8С на юге до 6С — на севере.

Предполагается, что большую часть недели погоду будет определять антициклон с центром над Поволжьем. Дожди с грозами пройдут в основном в северных и центральных районах.

На юге по ночам ожидается 14...19С, днем до 30С. На севере температура предполагается ниже, ночью 9...14С, днем до 25С.

И в Заполярье тепло, но скромное, ночью 3...8С, днем — в пределах 14...19С.

Прогноз настраивает, что к концу рабочей недели новый циклон с дождями и грозами везде понизит температуру до 15...20С.

Комиинформ

  Ключевые слова: Погода, ЦГМС, жара
  Рубрика: Погода
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

15:40 18.08.2017
Центр социальной помощи семье и детям Воркуты присоединился к акции "Речная лента-2017"
13:44 18.08.2017
В Краснозатонском благоустроили "Живой источник"
17:19 17.08.2017
На выходных погоду в Коми испортит атлантический циклон


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

96 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ


Мы рядом
Роман. Нуждаюсь в новой электроколяске. (Сыктывкар, Приморско-Ахтарск)
Магарам. Нуждаюсь в сопровождении для передвижения по городу. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью







Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео