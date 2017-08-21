Столбик термометра в Коми поднимется до +30С

"Африканская" жара, которая пришла в центральные районы России, распространится и на наш регион.

Как сообщает ЦГМС по Коми, в регионе установится очень теплая погода со среднесуточной температурой выше климатической нормы от 8С на юге до 6С — на севере.

Предполагается, что большую часть недели погоду будет определять антициклон с центром над Поволжьем. Дожди с грозами пройдут в основном в северных и центральных районах.

На юге по ночам ожидается 14...19С, днем до 30С. На севере температура предполагается ниже, ночью 9...14С, днем до 25С.

И в Заполярье тепло, но скромное, ночью 3...8С, днем — в пределах 14...19С.

Прогноз настраивает, что к концу рабочей недели новый циклон с дождями и грозами везде понизит температуру до 15...20С.