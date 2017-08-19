Монди СЛПК победил в региональном этапе всероссийского конкурса в области энергосбережения

19 августа 2017 года, 17:21 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В Коми завершился региональный этап четвертого всероссийского конкурса проектов в области энергосбережения ENES-2017.

Проект Монди СЛПК, который предприятие реализовало в этом году, стал победителем в номинации "Эффективная система управления в области энергосбережения и повышения энергоэффективности на промышленном предприятии". Об этом сообщил Коми республиканский центр энергосбережения.

Монди СЛПК реконструировал древесно-подготовительный цех, линию переработки коры внутри здания. Установил новый короткоотжимный пресс.

Теперь крупнейший деревообработчик республики покажет свои возможности на федеральном уровне. Представители отраслевых министерств до 10 сентября выберут финалистов из регионов России.

Выбор победителей конкурса пройдет путем открытого интернет-голосования, организованного на сайте форума РЭН-ENES. Подробную информацию о голосовании можно найти на сайте министерства энергетики РФ.

По итогам конкурса сформируют базу успешных кейсов по повышению энергоэффективности и энергосбережению для распространения по всем регионам страны.

Победителей наградят на международном форуме "Российская энергетическая неделя - ENES", который пройдет в октябре в Москве.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: Победа, Монди, конкурс
  Рубрика: Экономика
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