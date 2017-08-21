В деревне Сёйты запустили туристический проект "Парное молоко"

Туристический проект "Парное молоко" реализуют активисты ТОС деревни Сёйты села Озёл Сыктывдинского района. Летом этого года ТОС выиграл грант в размере 700 тысяч рублей на всероссийском конкурсе "Культурная мозаика малых городов и сел".

Подробно о туристическом проекте "Парное молоко" корреспонденту "Комиинформа" рассказала одна из активисток ТОСа, эксперт Общественной палаты Коми, педагог-экскурсовод Ольга Беляева.

По ее словам, туристический продукт представляет собой однодневную поездку из Сыктывкара в деревню Сёйты села Озёл Сыктыдвинского района, где для гостей подготовлена информационно-развлекательная программа.

"Начинается она еще в автобусе, на котором гости едут из Сыктывкара в Озёл, - рассказала О. Беляева. – Я рассказываю туристам о местности, о природе, а когда мы прибываем в Озёл, нас встречает директор клуба Марина Карманова, которая знакомит гостей с историей возникновения села".

От Озёла туристы восемь километров добираются пешком до деревни Сёйты. По дороге О. Беляева рассказывает путешественникам историю создания деревни, также они посещают часовню Модеста Иерусалимского, которую супруги Беляева своими руками восстановили из зернового склада.

Затем туристы посещают этнографический музей, здание которого ранее принадлежало

жене известного коми драматурга и режиссера Николая Дьяконова Марии. Прежде строение, которому сейчас уже более 80 лет, использовалось в качестве народного дома.

В здании, которое никогда капитально не ремонтировалось, активисты ТОСа на средства гранта заменили электропроводку. Сейчас две комнаты дома отданы под постоянную экспозицию, одна - под гостевую для туристов, желающих переночевать в деревне.

"В музее мы рассказываем гостям о жизни Николая Дьяконова, немалая часть которой была связана с деревней Сёйты, - пояснила О. Беляева. - Отсюда родом его жена Мария Степановна. Здесь год за годом он проводил весенне-летне-осенний сезон после ухода из актёрской профессии. Удил рыбу, собирал грибы-ягоды, мастерил поделки из дерева и берёсты. И, конечно же, писал пьесы. По воспоминаниям близких, в этом уголке родной земли Н. Дьяконов черпал силы для творчества".

Экспонаты этнографического музея крестьянского быта педагог собирала вместе с мужем по чердакам и подвалам. Музей в Сёйты отличается от других тем, что его экспонаты можно брать в руки, рассматривать и изучать.

После экскурсии по музею гостей угощают парным молоком, травяными чаями и выпечкой, которую пекут тут же в печи, сложенной около сотни лет назад. За чашкой чая автор проекта рассказывает о жителях деревни, участвовавших в Великой Отечественной войне.

"За время существования туристического маршрута "Парное молоко" в Сёйты побывали студенты, школьники, участники программы "Третий возраст", велосипедисты и даже паломники, - поведала О. Беляева. – Всем наша программа нравится, все хотят побывать у нас еще раз".

Собеседница агентства пояснила, что на средства, которые ТОС выиграл в грантовом конкурсе "Культурная мозаика малых городов и сел", планируется выполнить целый перечень работ: восстановить по сохраненным чертежам дачный домик Н. Дьяконова, обустроить родник, отремонтировать колодец в Сёйты, установить дорожные указатели об экскурсионном маршруте на переправе в местечке Алёшино и поселке Седкыркещ по дороге в Озёл. Кроме того, в озёльском клубе в едином стиле будут оформлены стендовые материалы об истории села и деревни, об участниках Великой Отечественной войны.

Также планируется приобрести велосипеды для организации велопрогулок по живописным окрестностям деревни Сёйты. Педагог отметила, что реализация проекта даст новый толчок для развития деревни. К слову, местные жители приступили к обустройству родника и ремонту колодца, не дожидаясь поступления средств.