Около тысячи пенсионеров из Коми с начала этого года обратились за перерасчетом выплат

В августе стало известно, что в Сети распространяется информация о том, что якобы женщинам, вышедшим на пенсию до 2015 года и имеющим детей, появившихся на свет до 1990 года, положен перерасчет пенсии.

ричем в таких публикациях указывались очень серьезные суммы: за одного ребенка – 3416 рублей, за двоих – 4270 рублей, за троих – 5124 рубля. Женщинам старше 80 лет в них обещают прибавку от 5970 до 7680 рублей, а в случае их инвалидности, от 4000 до 14400 рублей. Региональное отделение Пенсионного фонда России предостерегло жителей Коми: "Доверять этим данным нельзя. Перерасчет пенсии действительно возможен, но приведенная в подобных материалах информация не соответствует действительности и вводит людей в заблуждение".

Чтобы разобраться в вопросе, "Комиинформ" запросил информацию в отделении Пенсионного фонда России по Коми. Специалисты пояснили: так как с 2015 года в России изменился порядок расчета пенсий (по федеральному закону страховая пенсия рассчитывается в бальной системе), за нестраховые периоды (в том числе отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет) начисляются баллы. Следовательно, новый порядок расчета страховой пенсии позволяет заменить период работы на нестраховой период. "Обращаем внимание, что не всем пенсионерам выгодно производить перерасчет пенсии. Надо понимать, что если страховой период заменяется нестраховым, значит, уменьшается страховой стаж. Также влияют и многие другие факторы: количество детей, продолжительность стажа, размер заработной платы", - пояснили в фонде.

Перерасчет может быть выгоден пенсионерам, выработавшим большой "советский" стаж (женщины – более 40 лет, мужчины – более 45 лет до 2002 года) и имеющим детей. Причем это не только "дети, рожденные до 1990 года". А также он может быть выгоден тем, у кого была невысокая зарплата или непродолжительный трудовой стаж.

Но суммы, на которые может увеличиться пенсия после перерасчета, не такие, как указывается в распространившихся в интернете публикациях. Максимально возможные суммы, с учетом повышения размера одного балла с 1 апреля 2017 года до 78,58 рубля, такие: уход за первым ребенком – от 141,44 рубля до 212,17 рубля; уход за вторым ребенком – от 282,89 рубля до 424,33 рубля; уход за третьим или четвертым ребенком – от 424,33 рубля до 636,5 рубля.

"К примеру, женщина находилась в отпуске по уходу за двумя детьми общей продолжительностью два года. Прибавка в этом случае может составлять: 141,44 + 282,89 = 424,33 рубля, - пояснили в фонде. – Но еще раз обращаем внимание: не сам факт рождения детей является условием для перерасчета пенсии, а и все те моменты, которые уже упоминались выше".

Специалисты отметили, что необходимости в перерасчете нет, если пенсия гражданину была назначена с 2015 года, так как при ее расчете изначально учитывался наиболее выгодный вариант. "Если в результате перерасчета пенсии в соответствии с имеющимися нестраховыми периодами ее размер уменьшается, перерасчет не производится", - уточнили в фонде.

Чтобы сделать перерасчет, пенсионеру нужно написать заявление. Их принимают в территориальных органах ПФР, а также в многофункциональных центрах. При себе необходимо иметь паспорт и документы, подтверждающие нестраховые периоды. К примеру, период ухода за ребенком до возраста 1,5 лет подтверждается документами, удостоверяющими рождение ребенка и достижение им возраста полутора лет: свидетельство о рождении ребенка (если на свидетельстве о рождении проставлен штамп о выдаче паспорта, то достаточно только свидетельства, если штампа нет, то также можно предъявить, к примеру, паспорт ребенка или справку жилищных органов о совместном проживании до достижения ребенком возраста полутора лет).

"С начала года за перерасчетом пенсии в клиентские службы ПФР обратилось около тысячи пенсионеров", - рассказали в региональном отделении фонда.