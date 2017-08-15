Жители Коми поверили недостоверной информации о перерасчете пенсий

Жители Коми начали приходить в свои отделения Пенсионного фонда с заявлениями на перерасчет пенсий. Как пояснили "Комиинформу" в региональном отделении фонда, неизвестные распространяют в интернете заведомо ложные сведения о суммах перерасчета пенсии с указанием несоответствующих законодательству правил перерасчета.

В такого рода сообщениях говорится, что прибавка к пенсии гарантирована правительством России. Якобы перерасчет положен женщинам, вышедшим на пенсию до 2015 года. Сумма, на которую должны вырасти выплаты, зависит от количества детей, появившихся на свет до 1990 года: за одного ребенка – 3416 рублей, за двоих – 4270 рублей, за троих – 5124 рубля. Женщинам старше 80 лет обещают прибавку от 5970 до 7680 рублей, а в случае их инвалидности, от 4000 до 14400 рублей. В распространяемых не только в соцсетях, но и в СМИ публикациях перечисляются документы, необходимые для перерасчета и условия, при которых повышение может быть еще более существенным.

"В этих текстах приводятся несуществующие таблицы с надбавками по несколько тысяч рублей за "детей, которые родились в Советском Союзе". В результате граждане начали активно обращаться в клиентские службы Пенсионного фонда, - пояснили в фонде. - Несмотря на то, что такое понятие как "перерасчет пенсии" действительно существует, приведенная в подобных материалах информация не соответствует действительности и вводит в людей заблуждение".



