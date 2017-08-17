До конца года в Коми появится шесть новых животноводческих ферм

До конца текущего года в Республике Коми появится шесть новых животноводческих ферм.

Об этом на рабочей встрече с главой Республики Коми Сергеем Гапликовым доложил заместитель председателя правительства Республики Коми- министр сельского хозяйства и потребительского рынка Анатолий Князев

"В этом году в Республике Коми ведутся работы по строительству и реконструкции семь новых животноводческих объектов, 6 из которых планируется завершить до конца 2017 года. Реконструкция одной фермы на 240 голов крупного рогатого скота была уже завершена в феврале текущего года. Реализация проектов предполагает создание 1800 новых скотомест. Ещё по 4 проектам ведётся разработка проектно-сметной документации, начать строительство которых планируется в 2018 году", - заключил А. Князев.

В 2017 году в республиканском бюджете Республики Коми на государственную поддержку в виде субсидий на строительство и реконструкцию животноводческих помещений, а также приобретение машин и оборудования, и на возмещение части прямых понесённых затрат на создание и (или) модернизацию животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и (или) оборудования, предусмотрено 203,2 млн. рублей.

Глава региона оценил работу по общему техническому и технологическому обновлению в агрохозяйственной отрасли, отметив, что набранный темп строительства и перевооружения предприятий должен быть продолжен, сообщает пресс-служба главы РК.