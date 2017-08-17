До конца года в Коми появится шесть новых животноводческих ферм

17 августа 2017 года, 18:42 |
Фото из архива "Комиинформа"

До конца текущего года в Республике Коми появится шесть новых животноводческих ферм.

Об этом на рабочей встрече с главой Республики Коми Сергеем Гапликовым доложил заместитель председателя правительства Республики Коми- министр сельского хозяйства и потребительского рынка Анатолий Князев

"В этом году в Республике Коми ведутся работы по строительству и реконструкции семь новых животноводческих объектов, 6 из которых планируется завершить до конца 2017 года. Реконструкция одной фермы на 240 голов крупного рогатого скота была уже завершена в феврале текущего года. Реализация проектов предполагает создание 1800 новых скотомест. Ещё по 4 проектам ведётся разработка проектно-сметной документации, начать строительство которых планируется в 2018 году", - заключил А. Князев.

В 2017 году в республиканском бюджете Республики Коми на государственную поддержку в виде субсидий на строительство и реконструкцию животноводческих помещений, а также приобретение машин и оборудования, и на возмещение части прямых понесённых затрат на создание и (или) модернизацию животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и (или) оборудования, предусмотрено 203,2 млн. рублей.

Глава региона оценил работу по общему техническому и технологическому обновлению в агрохозяйственной отрасли, отметив, что набранный темп строительства и перевооружения предприятий должен быть продолжен, сообщает пресс-служба главы РК.

Комиинформ

  Ключевые слова: ферма, животноводство
  Рубрика: Экономика
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

15:49 17.08.2017
Сергей Гапликов: "Сельхозкооперация должна вновь стать одним из локомотивов развития отрасли АПК в республике"
14:40 17.08.2017
На развитие АПК в 2018 году Коми получит от федералов 442 миллиона рублей
12:35 16.08.2017
В Коми прорабатывается вопрос по подготовке рабочих кадров для агропромышленного комплекса


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Поздравления

96 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ





Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Христина. Нуждаюсь в кресле для купания. (Сыктывкар)
Константин. Обучу незрячих шрифту Брайля и ориентировке по городу. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Памятная дата военной истории России

15 августа

В этот день в 1799 году русские войска под командованием Александра Васильевича Суворова разгромили французские войска в битве при Нови.
Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео