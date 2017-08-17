Сыктывкарские бабушки-торговки отказываются уходить с насиженных мест

Пенсионеры, у которых есть приусадебный участок, имеют право торговать всем, что на них выросло, без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Только делать это нужно в специально отведенных местах. Об этом на прямой линии 17 августа напомнил замначальника управления экономики и анализа сыктывкарской мэрии Алексей Вахнин.

"Мы предлагали нашим бабушкам переместиться с улиц города на территорию бывшего городского рынка по Орджоникидзе, 50 или торговать в павильонах рынка на автовокзале в Давпоне. Но они не соглашаются, говорят, что так привыкли", - рассказал он.

А.Вахнин пояснил, что процедура, после которой можно получить бесплатное место, несложная: нужно обратиться в мэрию или Центр предпринимательства и инноваций с паспортом, пенсионным и дачной книжкой. Этого пакета хватит, чтобы администрация выдала разрешение на торговлю в специально отведенных местах.

Главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Коми Татьяна Столбецкая отметила, что раньше продукцию бабушек при рынке даже бесплатно проверяли в лаборатории. Если бы торговля была организованной и теперь, возможно, удалось бы достичь таких же договоренностей.

Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора регионального управления Роспотребнадзора Елена Мусаханова также подчеркнула, что необходимо понимать: превращать город в сплошной колхозный рынок нельзя, нужно идти к культуре торговли и ее безопасности. "Реализация товара, выращенного бабушками на приусадебных участках, должна вестись при рынках или на них, - уверена специалист. – Кроме того, это позволит отследить, продаются ли бабушками запрещенные продукты, например, соленья".

"Нужно немного уважать город. Все это мы видели 20 лет назад. Не стоит к этому возвращаться", - поддержал ее А.Вахнин.