Депутат Госсовета Коми Леонид Вокуев предлагает вернуть в школы экологию

Современным школьникам не хватает экологического просвещения, хотя они в нем очень заинтересованы. К такому мнению пришел депутат Государственного совета Коми Леонид Вокуев, приняв участие в партийном проекте "Единой России" по организации Всероссийского экологического урока "Свобода от отходов".

"Школьники 5-8 классов живо интересовались экологическими проблемами в мире, на территории Российской Федерации и, конечно, на местном уровне. Большинство учеников понимают важность экологии в современном мире, что экология – это природа, это наша будущая жизнь, и, что цивилизация уже явно вступила в конфликт с природой, который может привести к настоящей катастрофе, если мы не будем должным образом заниматься ликвидацией или переработкой бытовых и производственных отходов", - считает Л.Вокуев.

Он уверен, что школьникам явно недостает экологической грамотности и необходимой информации об экологических проблемах и мерах по их разрешению, так как в школах эта наука не изучается. Поэтому на экологическом уроке в 8 классе школы № 21 г. Сыктывкара возникла совместная идея о введении в общеобразовательных школах предмета "Экология", который бы с раннего возраста прививал детям основные закономерности взаимодействия в системе "человек-общество-природа", рассматривая человеческое общество как неотъемлемую часть биосферы, где все взаимосвязано.

По мнению депутата, введение в школах экологии необходимо еще и потому, что сегодня она является современной наукой, имеющей целый ряд монументальных ответвлений: экология биосферы, промышленная экология, сельскохозяйственная экология, экономическая экология, юридическая экология и даже математическая, которая моделирует экологические процессы в природе. Безусловно, что предмет должен рассматривать вопросы защиты окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

В результате, предмет "экология" станет важнейшим стимулятором по воспитанию и развитию ответственного отношения школьников к окружающей среде и совершению практических шагов по разрешению экологических проблем, уверен законодатель. "Это мнение поддерживают мои коллеги по депутатскому корпусу, работники Министерства образования, науки и молодежной политики Коми и учительские коллективы, включая самих школьников", - подчеркнул Л.Вокуев.

Депутат регионального парламента направил обращения министру образования и науки России Ольге Васильевой с просьбой рассмотреть возможность включения предмета "экология" в школьную программу как инвариантную часть перечня обязательных учебных предметов. Также он попросил председателя комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслава Никонова поддержать его инициативу на федеральном уровне.