В Коми 96,3% населения обеспечены доброкачественной водой из централизованных источников

В Коми обеспеченность населения доброкачественной питьевой водой из централизованных водоисточников увеличилась до 96,3%.

По данным Роспотребнадзора Коми, всего на территории республики эксплуатируется 304 источника централизованного питьевого водоснабжения, в том числе из подземных водных источников - 285 (93,7%), из поверхностных – 19 (6,2%).

Состояние питьевой воды систем централизованного питьевого водоснабжения в распределительной сети остается стабильным на протяжении ряда лет. В первом полугодии этого года удельный вес проб питьевой воды, не соответствующих по санитарно-химическим показателям составил 40%, по микробиологическим – 2,43%. Все пробы воды, исследованные на паразитологические и радиологические показатели, соответствовали гигиеническим нормативам.

В первом полугодии 2017 года сотрудниками ведомства было проверено девять предприятий, осуществляющих деятельность по забору, очистке, распределению воды. В рамках проверок обследовано 36 объектов водоснабжения. По результатам проверок возбуждено 25 дел об административном правонарушении по статьям 6.5., 8.42 ч. 2, 19.7 КоАП РФ, привлечены к административной ответственности 17 юридических и восемь должностных лиц на сумму 317 тыс. рублей.

По итогам всех проверок Роспотребнадзором Коми вносились представления об устранении нарушений. Их исполнение находится на контроле ведомства.