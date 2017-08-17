В столице Коми двое молодых водителей не уступили дорогу транспорту и попали в аварии

За сутки в столице Коми двое молодых водителей попали в ДТП, не уступив дорогу рядом идущему транспорту. Об этом "Комиинформу" сообщили в Госавтоинспекции региона.

16 августа в 14:15 водитель 1990-го года рождения, управляя "ВАЗ 2114", ехал по Октябрьскому проспекту от улицы Ветеранов в сторону Петрозаводской.

Напротив дома 141 он не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего "Фольксвагена Амарок", в результате чего произошло столкновение. За рулём иномарки находился водитель 1966-го года рождения.

В ДТП пострадала пассажир автомобиля "ВАЗ" - женщина 1991-го года рождения. Её госпитализировали с закрытой травмой колена.

Водитель "Лады" в течение года один раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. За рулём - с 28 декабря прошлого года.

В 22:40 водитель "ВАЗ 2107" 1988-го года рожедния, двигаясь по улице 65 лет Победы при выезде на улицу Пермская со второстеменной дороги не предоставил преимуместно в движении, в результате чего совершил столкновение с мотоциклом "Хонда".

Двухколесный транспорт ехао по Пермской от улицы Колхозная в направлении Северной.

В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла 1998-го года рождения. Госпитализация ему не потребовалась.

В аварии молодой человек получил ссадины кисти, а также травму колена.

Водитель "семерки" семь раз попадал в поле внимания инспекторов дорожного движения за нарушения ПДД. За руль сел с 30 декабря прошлого года.