Чек-листы помогут бизнесменам Коми пройти проверку МЧС

17 августа 2017 года, 11:06 | Сыктывкар
Фото: Юлии Николаевой

Правительство России приняло решение о введении чек-листов или списка контрольных вопросов, которые помогут муниципальным властям и предпринимателям пройти плановую проверку инспекторами МЧС.

Об этом шла речь на публичных слушаниях, которые прошли в региональном управлении МЧС в Сыктывкаре 16 августа.

Чек-листы являются одним из многих нововведений, которые помогут контролирующим органам уйти от карательных мер к профилактике, а предпринимателям вступить в диалог со своим инспектором.

Чек-листы при проверках объектов, относящихся к категории умеренного риска, начнут применяться в Коми уже с 1 октября 2017 года. С документом можно будет познакомиться заранее на сайте МЧС, уже на тот момент оценить степень выполнения требований и подготовиться к проверке.

Также с апреля этого года руководители организаций должны проводить инструктажи по гражданской обороне.

А 29 сентября вступают в силу изменения правил противопожарного режима. Одним из них является запрет на изменение класса функциональной пожарной опасности без проведения экспертизы проектной документации.

С этим вопросом уже столкнулось министерство образования и науки Коми. Из ветхих зданий детских дошкольных учреждений группы переводятся в школы. Класс функциональной опасности разный, как и требования.

МЧС Коми сейчас оценивает проведенную работу. Из 14 фактов только в одном случае при переводе садика в школу был разработан проект. Соответственно, МЧС прогнозирует наличие нарушений, так как экспертизы не проводились.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: чек-лист, проверка, МЧС, бизнес
  Рубрика: Общество
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