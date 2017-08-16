Предприниматели и инспекторы МЧС Коми сделали шаг к дружбе

Часть надзорных органов с 2017 года отказалась от системы "сплошных" проверок бизнеса. Среди них - ГУ МЧС по Коми и ряд других ведомств.Информация об этом прозвучала на публичных слушаниях, организованных МЧС, сегодня, 16 августа.

Теперь их графики будут строиться на рискориентированном подходе. Согласно ему, интенсивность (форма, продолжительность, периодичность) проведения проверок будет зависеть от того, к какой категории риска или классу опасности причислены юрлица или ИП, а также объекты, которые они используют для работы.

Объекты умеренного риска будут проверяться не чаще одного раза в десять лет. В Коми 70 процентов объектов отнесены к низкому риску и не проверяются вообще.

Публичное обсуждение результатов правоприменительной практики, руководств по соблюдению требований ведомства за первое полугодие 2017 года собрало полный зал. Такой формат общения МЧС применило впервые и получило высокую оценку от участников. Бизнесмены сразу после выступлений задавали докладчикам интересующие вопросы.

Руководитель МЧС Коми Александр Князев после приветственного слова пояснил смысл диалога: "Наша задача - уйти от карательных мер к диалогу и профилактике. В последний год это заметили не только предприниматели, но и органы местного самоуправления. При подготовке к пожароопасному периоду мы работали на предупреждение ЧС, оказывали методическую помощь. Те деньги, которые раньше шли на уплату штрафов, в этом году пошли на выполнение подготовительных мероприятий".

По словам А.Князева, внедрение рискориентированного подхода позволило сократить количество проверок в 2017 году на 43%. При этом на фоне понижения надзорных мероприятий наблюдается положительная динамика оперативной обстановки с ЧС и пожарами.

На поддержание партнерского конструктивного диалога и была направлена встреча, участие в которой приняли главы районов, руководители и специалисты фирм, а также общественники.

"МЧС - это ведомство, которое ежедневно сталкивается с самым главным, - отметила в своем вступительном слове первый заместитель председателя правительства Коми Лариса Максимова. - Это обеспечение жизнедеятельности городов и людей. Чрезвычайно важно выстроить диалог между контролирующим органом и хозяйствующими субъектами. Сегодня мы должны обсудить вопросы и сгладить шероховатости, которые возникают особенно при взаимодействии с бизнесом. Может быть мы выработаем собственные предложения для федерации. Такого понятия, как проверки ради проверок, быть не должно. Проверки должны проходить с конкретной целью. А как это сделать, мы обсудим сегодня в рамках встречи. Здесь есть возможность не просто выслушать, а обсудить и выступить, получить обратную связь".

О том, как МЧС применяет нововведения на практике, рассказал начальник управления надзорной деятельности ведомства Константин Сухарев. В своем докладе он отметил основные нарушения, которые выявляют инспекторы в ходе проверок.

С начала 2017 года характерными нарушениями на соцобъектах являются применение отделочных материалов с более высоким классом пожарной опасности, чем установлено требованиями; отсутствие вывода сигнала о пожаре на пульт охраны, неисправность наружных источников пожаротушения, отсутствие минерализованных полос между лесным участком и населенным пунктом.

Чтобы в дальнейшем избежать проблем, власти и предприниматели смогут пользоваться так называемыми чек-листами, в которых будут прописаны абсолютно все вопросы, которые затронет приближающаяся проверка. С ними хозяйствующие субъекты смогу познакомиться заранее.

Последние изменения в сфере, подконтрольной ГИМС, стали актуальны, так как в Коми растет число жителей, приобретающих плавательные средства. Основными нарушениями, которые выявляют на водных объектах, стали превышение скоростного режима, несоблюдение требований навигационных знаков, отсутствие бортовых знаков, а также управление незарегистрированным или неисправным судном.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Коми Игорь Бобков отметил, что в этом год жалоб на МЧС со стороны проверяемых субъектов не было.

Исполнительный директор "ОПОРы России" Владимир Кононов что по озвученному вопросу проблематика отсутствует. Несколько лет назад взаимодействие с Госпожнадзором было очень болезненным. Сегодня направление - переход от карательных мер к диалогу - выбрано правильно, и вопросов у бизнеса не возникает.

Руководитель Ассоциации "Совета муниципальных образований Коми" Юрий Болобонов напомнил, что последние социологические опросы показывают, что на первом месте среди жителей России стоят темы внутренней безопасности, а не ЖКХ и медицинского обеспечения.

"Это показатель того, что у МЧС будет очень много работы, - пояснил Ю.Болобонов. - Мы с 2012 года начали выстраивать тесные отношения с МЧС. Сегодня они улучшаются, что отмечают в муниципалитетах. Партнерство очень эффективно. А ведь главам сельских поселений сегодня очень сложно. На них возложено большое число полномочий. Денег на них часто не хватает. Не все надзорные органы прислушиваются. МЧС одни из первых пошли по конструктивному пути".