Будущий учитель музыки претендует на звание лучшего призывника Коми

У каждого из участников конкурса "Лучший призывник Республики Коми" интересные судьбы. Например, представитель Прилузского района Александр Демченко - будущий учитель музыки.

Он окончил второй курс Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа, играет на гитаре, барабанах, аккордеоне и фортепьяно. Родители также музыканты. Но при этом Александр увлекается самбо, боксом, акробатикой.

"Рад, что перед службой в армии выпала честь поучаствовать в этом конкурсе. Я ко всему отношусь с энтузиазмом. Это нужно для собственного развития", - подчеркнул А.Демченко.

Он не скрывает, что преодолеть муниципальный отбор было непросто.

"Главное в конкурсе – участие. Главное – дружба, сплочение всего коллектива. За четыре дня соревнований нужно стать семьей, сообща преодолевать трудности, работать над собой, следовать приказам командиров", - отметил призывник.

За неполных два дня конкурса Александр уже полон впечатлений. По его словам, здесь уже началась служба в армии. Их учат ее основам: воинскому приветствию, строевой подготовке. Будущие призывники учились устанавливать палатку, подшивать воротнички. Не забыл А.Демченко поблагодарить и оперативную группу за организацию конкурса и подготовку испытаний.

Впереди еще много конкурсов, например, преодоление полосы препятствий, которого А.Демченко с нетерпением ждет.