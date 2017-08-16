В конкурсе "Лучший призывник Республики Коми" лидирует воркутинец Андрей Овчаров

В Визинге 20 молодых людей призывного возраста из всех муниципалитетов Коми продолжают выяснять, кто из них наиболее подготовлен к военной службе. Сегодня проходит второй день конкурса.

Первые два года конкурс проводился на аэродроме Корткероса. Сейчас его решили перенести в Визингу. Как сообщил "Комиинформу" начальник Военно-патриотического центра Коми Дмитрий Алексеев, это место посоветовал Военный комиссариат республики по предложению Андрея Кичигина. Руководитель районного военно-патриотического центра "Звезда" лично подготовил базу, в том числе полосу препятствий, полностью соответствующую армейским стандартам.

"Ко всему надо привыкать. К Корткеросу за два года уже привыкли. Посмотрим, как здесь. Если что-то не понравится, либо усовершенствуем, либо вернемся в Корткерос, либо еще куда-нибудь поедем. Пусть конкурс путешествует по республике, пусть на местах знают, что есть такой конкурс", - рассказал Д.Алексеев.

В том, что конкурс проходит практически в самом селе, есть еще одно преимущество – местные дети стали постоянными гостями лагеря, следят за соревнованиями, примеряют обмундирование, таким образом проникаются уважением к службе в армии.

Программа по сравнению с прошлым годом стала более насыщенная. Приезжают представители войсковой части, ОМОНа. Если год назад было шесть критериев для оценки ребят, то в этом – десять.

По наблюдениям инструкторов, качество подготовки призывников стало лучше, чем два года назад. Практически все прошли серьезный муниципальный отбор. Мотивация стать лучшим и по республике у них выше. По оценке работающего в лагере психолога, все готовы к службе в спецвойсках. Да и с физикой у них все в порядке. Кстати, все двадцать финалистов имеют право выбрать место будущей службы из разнарядки, которая придет в республику на осеннюю призывную кампанию.

Еще одно принципиальное отличие – сейчас участники знают свои промежуточные результаты, кто из них лидирует, а кто отстает. Соответственно, аутсайдеры стараются изо всех сил подтянуться к первым.

По итогам первого лидирует Андрей Овчаров из Воркуты. На втором месте Александр Демченко, представляющий Прилузье. На третьем – Александр Малев из Усть-Куломского района. Впрочем, итоговое положение может серьезно измениться: впереди еще три дня жизни в военно-полевом лагере.

Награждение состоится в администрации главы Коми во время заседания координационного совета по военно-патриотическому воспитанию.