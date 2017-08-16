"Роснефть" - крупнейший налогоплательщик России

16 августа 2017 года, 12:49 | Усинск

При снижении общей налоговой нагрузки на экономику в 2016 году для топ-50 российских налогоплательщиков она выросла с 12,4 до 12,9 процента. Больше всего налогов в 2016 году – 1,362 трлн рублей – заплатила компания "Роснефть".

РБК провёл исследование, сколько платят в казну крупнейшие компании России. Выяснилось, что налоговая нагрузка на лидеров российской экономики за 2016 год серьёзно увеличилась. По сравнению с 2015 годом она составила 12,9 процента, увеличившись на 0,5 процентного пункта, а это существенный рост.

Рейтинги налогоплательщиков очень редки даже в развитых странах. Ещё несколько лет назад из-за налоговой тайны для проведения исследования просто не хватило бы данных. Однако раскрытие отчётности и повышение налоговой прозрачности российских компаний изменили ситуацию и сделали возможным составление этого рейтинга.

"Роснефть" удерживает первое место среди налогоплательщиков уже четыре года. В 2013 году, когда она приобрела 100 процентов "ТНК-BP" и стала крупнейшей публичной нефтегазовой компанией в мире, "Роснефть" впервые обошла "Газпром" с показателем 1,105 трлн руб. против 950 млрд руб., уплаченных газовым гигантом.

Комментируя результаты исследования, Андрей Полищук, аналитик австрийского банка Raiffeisen по нефтегазовой отрасли, отметил:

- Тот факт, что "Роснефть" не первый год признаётся крупнейшим налогоплательщиком в стране, обеспечивающим больше всего налоговых поступлений в бюджет, вполне ожидаем. "Роснефть" – крупнейшая нефтяная компания в России. В отличие от сравнимого с нею по размерам "Газпрома", её выручка формируется за счёт нефти, а налоговая нагрузка на нефть выше, чем на газ, хотя, конечно, цифра должна быть в целом сопоставимой.

Повторю: большая часть бюджета формируется за счёт нефтегазовых доходов. И думаю, это положение дел сохранится ещё на годы, а главными налогоплательщиками так и останутся "Роснефть" и "Газпром". Тем более что "Роснефть" планирует расширить присутствие на рынке, в том числе - на газовом, и рассчитывает на получение экспорта. А где экспорт – там и цена выше, и надо платить экспортную пошлину. Так что налоговые поступления в бюджет от "Роснефти" могут в будущем ещё вырасти".

Александр Разуваев, директор аналитического департамента компании "Альпари", кандидат экономических наук, один из ведущих российских аналитиков финансовых рынков, дополнил:

- Я бы отметил, что компания "Роснефть" заплатила в бюджет в 2016 году не только налоги в размере 1,36 триллиона рублей, но ещё и дивиденды на половину капитала. То есть реально государство от неё получает больше, чем подсчитал РБК.

Исследование делового издания ещё раз подчёркивает, что в основе наполнения бюджета лежит нефтегазовый сектор. В России действует политика ресурсного национализма. Введена она была 1 января 2005 года, когда заработала связка "налог на добычу полезных ископаемых + экспортная пошлина".

С моей точки зрения, здесь есть некоторая несправедливость: "Роснефть" и "Газпром" – компании, сопоставимые по масштабам, но "Газпром" всё-таки платит в бюджет меньше: в 2016 году - примерно 1,17 триллиона рублей.

Идеально было бы, конечно, снизить налоговую нагрузку на нефтяной сектор и взимать больше через дивиденды. Вообще теневой сектор в России оценивается в 300 миллиардов долларов. Это не так много, если учесть размеры ВВП в России. Но, так или иначе, если бы с этих 300 миллиардов долларов государство что-то брало, то, наверное, можно было бы с нефтяников взимать поменьше. В этом случае и дивиденды были бы выше, и вообще развитие компании шло лучше. Потому что у нефтяников всегда стоит выбор: либо налоги, либо инвестпрограммы. Ну, "Роснефть" всё же, как мы видим, со всем этим справляется – у неё всё хорошо.

Думаю, наши граждане должны понимать: миф о том, что "проклятые олигархи украли все деньги" – это именно миф. И наш нефтегазовый комплекс и крупнейшая в России нефтяная компания работают в интересах, прежде всего, государства".

***При составлении рейтинга проводился анализ консолидированной отчётности 100 крупнейших компаний России по объёму выручки (по версии РБК 500 за 2016 год). Были отобраны и ранжированы компании, раскрывающие налоговые платежи за отчётный период. Объёмы социальных платежей во внебюджетные фонды и НДФЛ не учитывались, так как некоторые компании самостоятельно "очищают" бухгалтерскую отчётность от социальных платежей и НДФЛ, не называя объём последних.

Полученные данные сверялись с компаниями и при необходимости корректировались. В расчёт брались только налоги, уплаченные в России. При анализе исключались компании, у которых нет публичной годовой отчётности (консолидированной по МСФО или бухгалтерской по РСБУ), а также те, что не указывают произведенные расходы по налогу на прибыль и прочим налогам.

Комиинформ

  Ключевые слова: роснефть, налоги
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

10:24 15.08.2017
Нефтяники "РН – Северная нефть" оказали помощь учреждениям образования, спорта и здравоохранения
10:43 10.08.2017
Нефтяники "Роснефти" внесли свой вклад в экологическое благополучие родного края
17:25 02.08.2017
"РН – Северная нефть" отметила 15 лет с начала нефтедобычи на Вале Гамбурцева


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Поздравления

96 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ





Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Максим Красько. Ищу работу и любимую женщину. (Воркута)
Сергей и Елена. Нуждаемся в сопровождении, репетиторстве. Сами обучим Брайлю, отремонтируем технику. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Памятная дата военной истории России

15 августа

В этот день в 1799 году русские войска под командованием Александра Васильевича Суворова разгромили французские войска в битве при Нови.
Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео