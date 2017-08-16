"Роснефть" - крупнейший налогоплательщик России

При снижении общей налоговой нагрузки на экономику в 2016 году для топ-50 российских налогоплательщиков она выросла с 12,4 до 12,9 процента. Больше всего налогов в 2016 году – 1,362 трлн рублей – заплатила компания "Роснефть".

РБК провёл исследование, сколько платят в казну крупнейшие компании России. Выяснилось, что налоговая нагрузка на лидеров российской экономики за 2016 год серьёзно увеличилась. По сравнению с 2015 годом она составила 12,9 процента, увеличившись на 0,5 процентного пункта, а это существенный рост.

Рейтинги налогоплательщиков очень редки даже в развитых странах. Ещё несколько лет назад из-за налоговой тайны для проведения исследования просто не хватило бы данных. Однако раскрытие отчётности и повышение налоговой прозрачности российских компаний изменили ситуацию и сделали возможным составление этого рейтинга.

"Роснефть" удерживает первое место среди налогоплательщиков уже четыре года. В 2013 году, когда она приобрела 100 процентов "ТНК-BP" и стала крупнейшей публичной нефтегазовой компанией в мире, "Роснефть" впервые обошла "Газпром" с показателем 1,105 трлн руб. против 950 млрд руб., уплаченных газовым гигантом.

Комментируя результаты исследования, Андрей Полищук, аналитик австрийского банка Raiffeisen по нефтегазовой отрасли, отметил:

- Тот факт, что "Роснефть" не первый год признаётся крупнейшим налогоплательщиком в стране, обеспечивающим больше всего налоговых поступлений в бюджет, вполне ожидаем. "Роснефть" – крупнейшая нефтяная компания в России. В отличие от сравнимого с нею по размерам "Газпрома", её выручка формируется за счёт нефти, а налоговая нагрузка на нефть выше, чем на газ, хотя, конечно, цифра должна быть в целом сопоставимой.

Повторю: большая часть бюджета формируется за счёт нефтегазовых доходов. И думаю, это положение дел сохранится ещё на годы, а главными налогоплательщиками так и останутся "Роснефть" и "Газпром". Тем более что "Роснефть" планирует расширить присутствие на рынке, в том числе - на газовом, и рассчитывает на получение экспорта. А где экспорт – там и цена выше, и надо платить экспортную пошлину. Так что налоговые поступления в бюджет от "Роснефти" могут в будущем ещё вырасти".

Александр Разуваев, директор аналитического департамента компании "Альпари", кандидат экономических наук, один из ведущих российских аналитиков финансовых рынков, дополнил:

- Я бы отметил, что компания "Роснефть" заплатила в бюджет в 2016 году не только налоги в размере 1,36 триллиона рублей, но ещё и дивиденды на половину капитала. То есть реально государство от неё получает больше, чем подсчитал РБК.

Исследование делового издания ещё раз подчёркивает, что в основе наполнения бюджета лежит нефтегазовый сектор. В России действует политика ресурсного национализма. Введена она была 1 января 2005 года, когда заработала связка "налог на добычу полезных ископаемых + экспортная пошлина".

С моей точки зрения, здесь есть некоторая несправедливость: "Роснефть" и "Газпром" – компании, сопоставимые по масштабам, но "Газпром" всё-таки платит в бюджет меньше: в 2016 году - примерно 1,17 триллиона рублей.

Идеально было бы, конечно, снизить налоговую нагрузку на нефтяной сектор и взимать больше через дивиденды. Вообще теневой сектор в России оценивается в 300 миллиардов долларов. Это не так много, если учесть размеры ВВП в России. Но, так или иначе, если бы с этих 300 миллиардов долларов государство что-то брало, то, наверное, можно было бы с нефтяников взимать поменьше. В этом случае и дивиденды были бы выше, и вообще развитие компании шло лучше. Потому что у нефтяников всегда стоит выбор: либо налоги, либо инвестпрограммы. Ну, "Роснефть" всё же, как мы видим, со всем этим справляется – у неё всё хорошо.

Думаю, наши граждане должны понимать: миф о том, что "проклятые олигархи украли все деньги" – это именно миф. И наш нефтегазовый комплекс и крупнейшая в России нефтяная компания работают в интересах, прежде всего, государства".

***При составлении рейтинга проводился анализ консолидированной отчётности 100 крупнейших компаний России по объёму выручки (по версии РБК 500 за 2016 год). Были отобраны и ранжированы компании, раскрывающие налоговые платежи за отчётный период. Объёмы социальных платежей во внебюджетные фонды и НДФЛ не учитывались, так как некоторые компании самостоятельно "очищают" бухгалтерскую отчётность от социальных платежей и НДФЛ, не называя объём последних.

Полученные данные сверялись с компаниями и при необходимости корректировались. В расчёт брались только налоги, уплаченные в России. При анализе исключались компании, у которых нет публичной годовой отчётности (консолидированной по МСФО или бухгалтерской по РСБУ), а также те, что не указывают произведенные расходы по налогу на прибыль и прочим налогам.