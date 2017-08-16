Женщины в топ-менеджменте Коми согласны получать на 20 тыс. рублей меньше, чем мужчины

16 августа 2017 года, 13:05 |
Фото из архива "Комиинформа"

Служба исследований HeadHunter (hh.ru) Северо-Запад решила проанализировать зарплатные ожидания женщин на руководящих позициях в Республике Коми за июнь и июль 2017 года, а также выяснить, в каких областях доля "женских" резюме в сфере "Высший менеджмент" выше.

По результатам исследования, в профобласти "Высший менеджмент" доля резюме представительниц прекрасного пола составила 30%, соискателей мужчин – 70%. В приоритете у женщин, претендующих на руководящие посты, следующие направления: "Администрирование" (38% от "женских" резюме), "Продажи" (31%), "Управление персоналом, Тренинги" (26%), "Финансы" (16%), "Консультирование" (13%)".

Ожидаемая зарплата на основе резюме на hh.ru за период июнь-июль 2017 года среди женщин руководителей составила в среднем 50 тыс. рублей, среди мужчин – 70 тыс. рублей. Соискателям в сфере "Высший менеджмент" работодатели Республики Коми в первые два месяца лета 2017 года готовы были предложить в среднем 75 тыс. рублей в месяц.

Возраст большинства соискательниц в профобласти "Высший менеджмент" в Республике Коми составил 30-40 лет (48%). К возрастной группе от 40 до 50 лет относится каждая четвертая представительница профессии управленца, еще 23% соискательниц в возрасте 20-30 лет. Интересно, что 62% кандидаток в сфере топ-менеджмента указали в резюме знание английского языка.

В ходе исследования было проанализировано 30 вакансий и 204 резюме, созданные на портале hh.ru работодателями и соискателями в проф. сфере "Высший менеджмент" в Республике Коми с 1 июня по 27 июля 2017 года.

Комиинформ

  Ключевые слова: работа, зарплата, менеджмент
  Рубрика: Экономика
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

07:58 15.08.2017
Сыктывкарец "организовал" собственное похищение ради выкупа
11:28 14.08.2017
Работники Сыктывкарского дома ребенка стали пользователями портала госуслуг
10:06 14.08.2017
Осужденный за "пьяную езду" сыктывкарец оплатил штраф, побоявшись остаться "невыездным" пешеходом


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Поздравления

96 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ





Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Максим Красько. Ищу работу и любимую женщину. (Воркута)
Сергей и Елена. Нуждаемся в сопровождении, репетиторстве. Сами обучим Брайлю, отремонтируем технику. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Памятная дата военной истории России

15 августа

В этот день в 1799 году русские войска под командованием Александра Васильевича Суворова разгромили французские войска в битве при Нови.
Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео