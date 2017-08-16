Женщины в топ-менеджменте Коми согласны получать на 20 тыс. рублей меньше, чем мужчины

Служба исследований HeadHunter (hh.ru) Северо-Запад решила проанализировать зарплатные ожидания женщин на руководящих позициях в Республике Коми за июнь и июль 2017 года, а также выяснить, в каких областях доля "женских" резюме в сфере "Высший менеджмент" выше.

По результатам исследования, в профобласти "Высший менеджмент" доля резюме представительниц прекрасного пола составила 30%, соискателей мужчин – 70%. В приоритете у женщин, претендующих на руководящие посты, следующие направления: "Администрирование" (38% от "женских" резюме), "Продажи" (31%), "Управление персоналом, Тренинги" (26%), "Финансы" (16%), "Консультирование" (13%)".

Ожидаемая зарплата на основе резюме на hh.ru за период июнь-июль 2017 года среди женщин руководителей составила в среднем 50 тыс. рублей, среди мужчин – 70 тыс. рублей. Соискателям в сфере "Высший менеджмент" работодатели Республики Коми в первые два месяца лета 2017 года готовы были предложить в среднем 75 тыс. рублей в месяц.

Возраст большинства соискательниц в профобласти "Высший менеджмент" в Республике Коми составил 30-40 лет (48%). К возрастной группе от 40 до 50 лет относится каждая четвертая представительница профессии управленца, еще 23% соискательниц в возрасте 20-30 лет. Интересно, что 62% кандидаток в сфере топ-менеджмента указали в резюме знание английского языка.

В ходе исследования было проанализировано 30 вакансий и 204 резюме, созданные на портале hh.ru работодателями и соискателями в проф. сфере "Высший менеджмент" в Республике Коми с 1 июня по 27 июля 2017 года.